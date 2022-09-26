67 yıllık Ulucanlar Göz Hastanesi taşınıyor mu?

Ankara'da bölge için önemli hastanelerden birisi olan 67 yıllık Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapısına kilit vurulacağı iddia edildi. Taşınma işlemlerinin başladığı öne sürülürken hastanede cuma günü son ameliyatların yapıldığı belirtildi

Sağlık Bakanı'nın taşınan hastane olmayacak açıklamalarının ardından Ankara'da 4 kamu hastanesinin Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı iddia edilmişti. Bu hastaneler arasında ise Ulucanlar Göz, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Son ameliyatlar

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Ulucanlar Göz Hastanesi'nin taşınma işlemleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre, hastanede son ameliyatların cuma günü yapıldığı, şu an 8 yatan hastanın bulunduğu, yatan hastaların ne olacağının bugün netleşeceği, ameliyat malzemeleri ile ilaçların, tıbbi malzemelerin taşınmasının geçtiğimiz gün yapıldığı öne sürüldü. “Hastaneler halkındır kapatılamaz” diyerek açıklama yapan Hastanemi Açın Platformu, 1955 yılında SSK bünyesinde kurulup, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastanenin kapatıldığını belirtti. Açıklamada “Kapatma kararıyla birlikte ilimizde göz hastalıkları alanında hizmet veren 85 kamu hastanesi yatağı kapatılacak. Ayda 25 bin üzerinde ayakta başvuru yapan, 6 binin üzerinde acil başvuruyu karşılayan hastanemizde yılın ilk 6 ayında 7 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilmiştir” denildi. Hastanenin çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Hastanemiz Sağlık Bakanlığı'nın göz hastalıkları alanında hizmet veren 2 eğitim araştırma hastanesinden biridir. Hastanemiz göz alanında sadece Ankara iline değil yoğunluklu olarak diğer illerden gelen hastalara da hizmet vermektedir. Hastanemiz uzmanlık eğitimi veren tüm Türkiye'ye nitelikli hekim yetiştiren eğitim ve araştırma hastanesidir. Hastaneler halkındır, kapatılamaz.”

"Olacak şey değil"

Hastanenin kapatılmasına sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve tabip odalarından da çok sayıda tepki geldi. TTB eski başkanlarından Op. Dr. Bayazıt İlhan da “Sağlık Bakanlığı yoğun tepkilerden sonra, ‘Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle kapatılacak hastanemiz yok' dese de bir yandan hastane kapatmalar bir yandan belirsizlikler sürüyor. Türkiye'nin göz hastalıklarında en önde gelen hastanelerinden Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılıyor. Olacak şey değil!” diye tepki gösterdi.

Hastanedeki hekim ve sağlık personelinin şehir hastanesine gideceği, temizlik ve güvenlik gibi bazı personelin ise çevredeki kamu hastanelerine tayininin çıktığı, hastanede çalışan taşeron işçilerin durumu ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi. .