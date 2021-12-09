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TIMETURK / GENEL / 65 yaş üstü tabiplerin yeniden istihdamı için başvurular yarın başlıyor

65 yaş üstü tabiplerin yeniden istihdamı için başvurular yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nca ataması yapılacak 65-72 yaş arası tabip ve uzman tabipler için başvurular, yarın başlayacak. Kura tarihi ise 29 Aralık'ta açıklanacak.

3 Saat Önce
2021-12-09 09:54:06
65 yaş üstü tabiplerin yeniden istihdamı için başvurular yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yerleştirme işlemleri kura ile yapılacak.

Başvurular, yarın başlayacak, 17 Aralık Cuma günü saat 18'e kadar devam edecek.

Kuraya katılmak isteyenler başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresindeki, Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapacak.

Kura çekiminin yer ve tarihi 29 Aralık'ta ilan edilecek

65-72 yaş arası tabip ve uzman tabipler en fazla 10 tercih yapabilecek.

Atamaya ilişkin kura çekiminin yer ve tarihi ise 29 Aralık Çarşamba günü ilan edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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