65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binmesi yasak mı? Kabine Toplantısı sonrası ülke genelini yakından ilgilendiren yeni gevşeme kararları açıklandı. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs salgınında en çok zorlanan kesim olmuştu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar için sevindiren açıklama geldi. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı? 65 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü vatandaşlar otobüse binebilir mi? İşte Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binmesi yasak mı? Kabine Toplantısı sonrası ülke genelini yakından ilgilendiren yeni gevşeme kararları açıklandı. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs salgınında en çok zorlanan kesim olmuştu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar için sevindiren açıklama geldi. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı? 65 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü vatandaşlar otobüse binebilir mi? İşte Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni koronavirüs kurallarını açıkladı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamada yaşanan artış nedeniyle tam normalleşmeye geçiş için tarih veren Erdoğan milyonlarca kişiyi sevindirdi. Erdoğan açıklaması ile 65 yaş ve 18 yaş altı vatandaşları da sevindirdi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binmesi yasak mı? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Erdoğan 65 yaş ve 18 yaş altı ulaşım kısıtlaması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. 1 Temmuz itibari ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için uygulanan toplu ulaşım yasağının da bitmesi bekleniyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar:

Tamamı 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.