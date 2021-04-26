65-72 yaş arası doktor atama başvurusu ne zaman? PBS yeniden atama tercih başvurusu nereden yapılacak?

65-72 yaş arasında olan doktorlara yeniden Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alma imkanı geldi. Daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görev yapmış olan doktor ve uzman doktorların yeniden atanması için başvuruları alınmaya başlanacak. Peki 65-72 yaş arası doktor atama başvurusu ne zaman yapılacak. Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası doktor yerleştirme başvurusu nereden yapılacak? PBS üzerinden başvuru ve tercih formunu değiştirilir mi?

65-72 yaş arasında olan doktorlara yeniden Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alma imkanı geldi. Daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görev yapmış olan doktor ve uzman doktorların yeniden atanması için başvuruları alınmaya başlanacak. Peki 65-72 yaş arası doktor atama başvurusu ne zaman yapılacak. Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası doktor yerleştirme başvurusu nereden yapılacak? PBS üzerinden başvuru ve tercih formunu değiştirilir mi?

65-72 yaş arası doktorlara yeniden Sağlık Bakanlığı büyesinde görev alma şansı getirildi. Bu kapsamda daha önce SAğlık Bakanlığı bünyesinde görev almış olan 65 ve 72 yaşları arasındaki hekimler tercih yaparak yeniden atamaları yapılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen doktorlar da 65-72 yaş arası doktor atama başvurusu ne zaman? Atama tercih başvurusu nereden yapılacak? gibi soruları sormaya başladı. İşte 65-72 yaş arası doktorların Sağlık Bakanlığı bünyesine yeniden atanmasına ilişkin detaylar...

65-72 yaş arası doktor atama başvurusu ne zaman?

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre 65-72 yaş arası doktorların yeniden Sağlık Bakanlığı'nda görev almasına olanak tanıyan ilana başvurlar 27 Nisan Salı günü başlayacak.

PBS 65-72 yeniden atama tercih başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

PBS üzerinden başvuru ve tercih formunu değiştirilir mi?

Başvuru ve tercih işlemleri kaydedildikten sonra değişiklik imkanı olmayacaktır.

10 tercih yapabilecekler

Adaylar, PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 5-18 Mayıs tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecekler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacaklar.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden duyurulacak.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar.

İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Kuraya başvurabilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

Kura tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler ile 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabilecekler.

Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 17 Mayıs Pazartesi günü ilan edilecek. 24 Mayıs Pazartesi günü noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura sonucu 24 Mayıs Pazartesi günü "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.