DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiltere Genelkurmay Başkanı, Taliban'ı düşman olarak tanımlamayı reddetti
Lavrov: Yabancı savaşçıların Libya'dan çekilmesini destekliyoruz
Nagehan Alçı ile Perinçek arasında 'Taliban' tartışması
Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 80'e çıktı
Aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı
624 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD bir ay önce uyarılmış
Afganistan'ın en ünlü pop yıldızı Sayeed, Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye geldi
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
İsrail'den Esed rejimine hava saldırısı
Pompeii’de ‘en iyi korunmuş’ insan kalıntısı bulundu
Ünlü ressam Monet’in 1,4 milyon dolarlık tablosu, hırsızların hedefi oldu
'ABD'den Lübnan'a elektrik' planı
Her ülke kendi 'adına' yakışanı yapıyor
ABD’nin milyarlarca dolarlık askeri teçhizatı Taliban’ın eline geçti

TIMETURK / GENEL / 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

58 Dakika Önce
2021-08-20 06:02:39
624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş