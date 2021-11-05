DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öğretmenlere ara tatilde tatil var mı? Öğretmenlere ara tatilde izinli mi?
ABD’de “büyük istifa!”
Gece kulüplerinde iğneli saldırı sürüyor, kadınlar tedirgin
Öğretmenler kasım ara tatilini online uzaktan mı yapacak? Ara tatil öğretmenlere tatil mi oldu?
Abdulkadir Selvi: Asgari ücret ne kadar olacak?
ABD halkı güvende hissetmiyor: Silah satışlarında büyük artış
Korgan hangi ilde? Korgan nerenin ilçesi? Korgan nerede?
Aşı karşıtları yeni parti kuruyor
Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu
6 Üniversite toplamda 220 personel almak için ilana çıktı
Rus Nezavisimaya Gezeta: Türkiye’nin Orta Asya’daki yeni odak merkezi; Kırgızistan
Küresel piyasalarda tahvil rallisi
Erdoğan imzaladı: Marmara Denizi ve Adalar için yeni karar!
Kombi tüm gün çalışmalı mı yoksa sadece gerektiğinde mi açılmalıdır?
12,8 milyar ışık yılı uzaklıktaki galakside ‘su’ molekülleri tespit edildi

TIMETURK / GENEL / 6 Üniversite toplamda 220 personel almak için ilana çıktı

6 Üniversite toplamda 220 personel almak için ilana çıktı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

1 Saat Önce
2021-11-05 09:01:25
6 Üniversite toplamda 220 personel almak için ilana çıktı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2021

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2021

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 sözleşmeli personel alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021

Kaynak: memurlar.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş