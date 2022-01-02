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TIMETURK / GENEL / 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

25 Dakika Önce
2022-01-02 10:58:50
6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığ'ından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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