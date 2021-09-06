6 eylül otobüsler bedava mı? Okulun ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı, ücretsiz mi?

6 eylül otobüsler bedava mı? Okulun ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı? Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul'da milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de okulların yoluna düştü. Uzun aradan sonra ilk kez yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İETT yaptığı açıklamada 6 Eylül Pazartesi günü tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Peki 6 Eylül'de saat kaça kadar İEET seferleri bedava?

6 eylül otobüsler bedava mı? Okulun ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı? Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul'da milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de okulların yoluna düştü. Uzun aradan sonra ilk kez yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İETT yaptığı açıklamada 6 Eylül Pazartesi günü tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Peki 6 Eylül'de saat kaça kadar İEET seferleri bedava?

Okulların açılması büyük kentlerin trafiğini olumsuz etilemeye başladı. Binlerce servis aracının sabah saatlerinde kent traiğine girmesi trafiği olumsuz etkileyen nedenler arasında. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara çıktı. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibariyle yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü. Okul yoluna çıkan öğrenciler İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 6 eylül otobüsler bedava mı? Okulun ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

6 eylül otobüsler bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den okula başlayan öğrencilere jest geldi. Öğrenci ve velilerin okulun ilk günü zorluk yaşamaması nedeniyle 6 Eylül Pazartesi kentte İETT'ye bğlı toplu ulaşımlar ücretsiz yapıldı. İBB'den yapılan açıklamada 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarıldı. Yapılan açıklamada aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.