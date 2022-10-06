6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu | 6 Ekim'de ne oldu?
6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu gören vatandaş, nedenini araştırmaya başladı. 6 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar...
2022-10-06 14:52:59
6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu gören vatandaş, nedenini araştırmaya başladı. 6 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar.
6 Ekim resmi tatil mi?
İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanıyor. Ancak 6 Ekim resmi tatil değildir.
Toplu taşıma araçları ücretsiz
İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma araçları saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.
6 Ekim okul ve iş yerleri tatil mi?
Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, resmi tatil olmadığı için, çalışma ve eğitime devam edecek.
6 Ekim'de neler oldu?
6 Ekim tarihte yaşanan olayların derlemesi aşağıdaki maddelerde yer alıyor.
- 1790 - İsviçreli bilim insanı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra "Schweppes" markasını oluşturacak ilk soda üretimini yaptı.
- 1860 - II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e giriş yaptı.
- 1875 - Ramazan Kararnamesi yayımlandı. Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.
- 1889 - Paris'teki ünlü revü bar "Moulin Rouge", halka ilk kez kapılarını açtı.
- 1889 - Thomas Edison, ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.
- 1907 - İstanbul'da ilk otomobil, Beyoğlu'nda hareket etti, görüldü.
- 1908 - Türklerle Yunanlar arasındaki 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı ve uyguladı.
- 1910 - Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı seçildi.
- 1917 - 7. Ordu Komutanlığı görevinde yer alan Mustafa Kemal, istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.
- 1923 - Andromeda Galaksi, Amerikalı astronom Edwin Hubble tarafından keşfedildi.
- 1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.
- 1923 - İstanbul'un Kurtuluşu: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve yaklaşık 5 yıl süren işgal resmen sonlandırılmış oldu.
- 1926 - Ülkemizdeki ilk uçak fabrikası Kayseri'de kuruldu.
- 1927 - ABD'de ilk uzun metrajlı sesli film The Jazz Singer, gösterime girdi.
- 1930 - Atina'da I. Balkan Konferansı toplandı.
- 1939 - Direnen son Polonya birliklerinin de teslim olmasıyla Nazi Almanyası'nın Polonya işgali tamamlandı.
- 1951 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.
- 1963 - ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy İstanbul'a geldi.
- 1971 - İzmir'de 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından törenle açıldı.
- 1973 - Yom Kippur Savaşı Arap ülkeleri ile İsrail arasında resmen başladı.
- 1976 - Çin lideri Mao'nun ölümünün ardından başa geçen Hua Guofeng, Kültür Devrimi'nin sona erdiğini açıkladı. Ardından "Dörtlü Çete" tutuklandı.
- 1979 - II. İoannes Paulus, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.
- 1980 - Millî Güvenlik Konseyi; ikisi firarda, ikisi tutuklu (Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivanoğlu) dört kişinin idam cezalarını onayladı.
- 1981 - Müslüman Kardeşler'in düzenlediği suikastte, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, öldürüldü.
- 1986 - TRT2, kültür ve sanat ağırlıklı yayın yapmak üzere resmen açıldı.
- 1987 - Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.
- 1990 - SHP Parti Meclisi Üyesi ilahiyatçı Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
- 2000 - Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević istifa etti.
- 2002 - Opus Dei kurucusu Josemaría Escrivá, aziz ilan edildi.
- 2014 - Türkiye'de Kobani olayları başladı.
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