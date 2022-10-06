6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu | 6 Ekim'de ne oldu?

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu gören vatandaş, nedenini araştırmaya başladı. 6 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar...

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu gören vatandaş, nedenini araştırmaya başladı. 6 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar.

6 Ekim resmi tatil mi?

İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanıyor. Ancak 6 Ekim resmi tatil değildir.

Toplu taşıma araçları ücretsiz

İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma araçları saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

6 Ekim okul ve iş yerleri tatil mi?

Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, resmi tatil olmadığı için, çalışma ve eğitime devam edecek.

6 Ekim'de neler oldu?

6 Ekim tarihte yaşanan olayların derlemesi aşağıdaki maddelerde yer alıyor.