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6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu | 6 Ekim'de ne oldu?

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu gören vatandaş, nedenini araştırmaya başladı. 6 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar...

6 Saat Önce
2022-10-06 14:52:59
6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu | 6 Ekim'de ne oldu?

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu gören vatandaş, nedenini araştırmaya başladı. 6 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar.

6 Ekim resmi tatil mi?

İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanıyor. Ancak 6 Ekim resmi tatil değildir.

Toplu taşıma araçları ücretsiz

İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma araçları saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

6 Ekim okul ve iş yerleri tatil mi?

Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, resmi tatil olmadığı için, çalışma ve eğitime devam edecek.

6 Ekim'de neler oldu?

6 Ekim tarihte yaşanan olayların derlemesi aşağıdaki maddelerde yer alıyor.

  • 1790 - İsviçreli bilim insanı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra "Schweppes" markasını oluşturacak ilk soda üretimini yaptı.
  • 1860 - II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e giriş yaptı.
  • 1875 - Ramazan Kararnamesi yayımlandı. Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.
  • 1889 - Paris'teki ünlü revü bar "Moulin Rouge", halka ilk kez kapılarını açtı.
  • 1889 - Thomas Edison, ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.
  • 1907 - İstanbul'da ilk otomobil, Beyoğlu'nda hareket etti, görüldü.
  • 1908 - Türklerle Yunanlar arasındaki 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı ve uyguladı.
  • 1910 - Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı seçildi.
  • 1917 - 7. Ordu Komutanlığı görevinde yer alan Mustafa Kemal, istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.
  • 1923 - Andromeda Galaksi, Amerikalı astronom Edwin Hubble tarafından keşfedildi.
  • 1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.
  • 1923 - İstanbul'un Kurtuluşu: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve yaklaşık 5 yıl süren işgal resmen sonlandırılmış oldu.
  • 1926 - Ülkemizdeki ilk uçak fabrikası Kayseri'de kuruldu.
  • 1927 - ABD'de ilk uzun metrajlı sesli film The Jazz Singer, gösterime girdi.
  • 1930 - Atina'da I. Balkan Konferansı toplandı.
  • 1939 - Direnen son Polonya birliklerinin de teslim olmasıyla Nazi Almanyası'nın Polonya işgali tamamlandı.
  • 1951 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.
  • 1963 - ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy İstanbul'a geldi.
  • 1971 - İzmir'de 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından törenle açıldı.
  • 1973 - Yom Kippur Savaşı Arap ülkeleri ile İsrail arasında resmen başladı.
  • 1976 - Çin lideri Mao'nun ölümünün ardından başa geçen Hua Guofeng, Kültür Devrimi'nin sona erdiğini açıkladı. Ardından "Dörtlü Çete" tutuklandı.
  • 1979 - II. İoannes Paulus, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.
  • 1980 - Millî Güvenlik Konseyi; ikisi firarda, ikisi tutuklu (Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivanoğlu) dört kişinin idam cezalarını onayladı.
  • 1981 - Müslüman Kardeşler'in düzenlediği suikastte, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, öldürüldü.
  • 1986 - TRT2, kültür ve sanat ağırlıklı yayın yapmak üzere resmen açıldı.
  • 1987 - Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.
  • 1990 - SHP Parti Meclisi Üyesi ilahiyatçı Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
  • 2000 - Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević istifa etti.
  • 2002 - Opus Dei kurucusu Josemaría Escrivá, aziz ilan edildi.
  • 2014 - Türkiye'de Kobani olayları başladı.
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