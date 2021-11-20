6. Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri’ne sponsor olmak ister misiniz?

Birçok iş ve siyaset insanlarını buluşturan Afrika İnsani Yatırım Zirvesi bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek. “Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganıyla düzenlenecek 6. Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri’ne sponsor olarak zirvenin gücüne güç katabilirsiniz.

İnsanları batılı ülkelerin sömürgesi altında ezilmiş bir kıta Afrika… Yıllarca sömürü altında yaşayan Afrika kıtası artık yükseliş dönemine girdi. Güçlenmek için sanayileşmeye önem veren Afrika, bunu başarabilmek için Türkiye'den de destek bekliyor. İşte bu kapsamda 6. Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri, Türkiye'nin gözde kenti İstanbul'da düzenlenecek.

PAHSA, Afrika İnsani Yatırım Zirvesi İstanbul'da bir araya geliyor. 2015 yılından itibaren Gana, Dubai, Tanzanya, Fas ve Abu Dabi'de iş ve siyaset insanlarını bir araya getiren zirvenin bu yıl “Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganıyla 6.sı gerçekleştiriliyor.

25-27 Kasım tarihleri arasındaki zirvede Afrika İnsanının yardımdan çok yapıcı iş birliğine ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Zirvenin Türkiye'de ev sahipliğini yapacak Focalpoint, müreffeh bir Afrika için sömürgecilikten uzak, karşılıklı çıkarlara odaklı “Kazan Kazan” politikasını öne çıkarıyor.

ZİRVENİN AMACI NEDİR?

İstanbul'da yapılacak olan zirvede Afrika İnsanının yardımdan çok yapıcı iş birliğine ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Pan-Afrika İnsani Zirvesi/Ödülleri, Afrika'da sürdürülebilir barış ve kalkınmaya bütüncül, yenilikçi ve çok boyutlu bir yaklaşım sağlamak amacıyla, PALEDEC tarafından Afrika'daki ilgili sorunları belirlemek için tasarlanan yıllık olarak düzenlenen bir etkinliktir.

Etkinlik, Afrika'da uluslararası ticareti, doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için sürdürülebilir iş fırsatlarını görüşme amacıyla farklı ülkelerden endüstri, hükümet, iş dünyası ve insanlığın çeşitli sektörlerindeki politikacıların ve üst düzey yetkililerin dikkatini çekmektedir.

Konferans akabinde akşam yemeğinde ilgili sektörlerden üst düzey yöneticiler bir araya gelerek Türk ve Afrika tarafları detayları birbirlerini yakından tanıma imkanı bulacaklardır.

NEDEN TÜRKİYE'DE DÜZENLENİYOR?

Türkiye'nin 'Afrika Kıtasının Stratejik Ortağı' olarak sarsılmaz duruşu ve 2003 yılında 12 büyükelçilik ve 100 milyon ABD Doları tutarındaki doğrudan yabancı yatırımdan 42 büyükelçiliğe ve 6,5 milyar ABD Dolarını aşan ilerici ortaklıkları da dâhil olmak üzere çeşitli değerlendirmeler sonrasında Türkiye'nin seçilmesine karar verildi. 2021'de ek 51 Afrika şehrine daha Türk Hava Yolları hizmet verecek hale gelmesi vb.. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu 2003 yılından bugüne kadar cumhurbaşkanı olarak Afrika'yı 35'ten fazla ziyaret etmiş olduğundan da görebiliriz.

Bahsedilen bu zirvede birçok farklı konu işlenecekken bunların yanı sıra, zirvenin genel içeriği ve adetlerinden biri olan tanıtım standlarına da yer verilecektir. Bu yılki zirve Türkiye'de yapılacağından Türk markalı ürünlerin tanıtım standları özel bir yerde olacaktır. Bu önemli bir husustur çünkü zirveye yaklaşık 10 ülkenin önemli ve üst düzey yönetici ve isimleri katılacaktır. Bu ülkelerin başında Afrika kıtasının farklı ülkeleri gelmekle birlikte, Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere, Almanya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri gelmektedir.

Afrika'nın güçlenmesi, kalkınması için düzenlenen ve güzel bir amaca hizmet edecek olan bu zirveye destek olmak için siz de sponsor olabilirsiniz.

6. Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri'ne sponsor olmak için aşağıdaki iletişim bilgileri ile irtibata geçebilirsiniz…

Danışma Hattı: 0 212 351 1044

E-Posta Adresi: [email protected]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.