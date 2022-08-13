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TIMETURK / GENEL / 540 gramlık parmak bebek, kök hücre ile hayata tutundu

540 gramlık parmak bebek, kök hücre ile hayata tutundu

Doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı.

10 Dakika Önce
2022-08-13 14:31:46
540 gramlık parmak bebek, kök hücre ile hayata tutundu

İstanbul'da yaşayan Reyhan ve Kadir Mendeş (29) çiftinin ikinci çocuğu Rabia bebek, prematüre olarak 23 haftalıkken dünyaya geldi. 540 gram doğan minik Rabiayı yaşatabilmek için doktorları her yolu denedi.

Erken doğum nedeniyle akciğer gelişimi tamamlanmayan ve 65 gün boyunca solunum cihazından ayrılamayan Rabia bebek, aylarca ölüm kalım savaşı verdi. İstanbul Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bölümünden Dr. Burcu Cebeci ile Dr. Dilek Kurnaz, son çare olarak henüz dünyada da deneme aşamasında olan “kordon kanı kök hücre nakli” yöntemini uyguladı.

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Kordon kanı bankasından temin edilen mezenkimal kök hücreler hem damar yoluyla kandan, hem de direkt akciğere verildi. Başka hücrelere dönüşebilme özelliği taşıyan mezenkimal kök hücreler sayesinde bebeğin akciğer dokusu hızla gelişti ve parmak bebek Rabia, tam 137 günlük yaşam savaşından zaferle çıktı. Minik Rabia, aslında doğması gereken tarihte, tam 4,5 ay sonra annesine kavuştu ve hastaneden taburcu oldu.

 

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