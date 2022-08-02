500 lira banknot mu çıkacak? 10 TL madeni demir para mı çıkacak? 500 TL kağıt para iddiasına Nebati'den açıklama

500 lira banknot mu çıkacak? 500 TL kağıt para mı çıkacak? 10 TL madeni demir para mı çıkacak? Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında 500 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni paranın çıkacağı iddiaları yer almıştı. İddialar üzerine Bakan Nebati'den açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 500 TL banknot ve 10 TL madeni demir para iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

500 lira banknot mu çıkacak? 500 TL kağıt para mı çıkacak? 10 TL madeni demir para mı çıkacak? Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında 500 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni paranın çıkacağı iddiaları yer almıştı. İddialar üzerine Bakan Nebati'den açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 500 TL banknot ve 10 TL madeni demir para iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir süredir sosyal medyada sıkça tartışılan konuya açıklık getirdi. 500 TL'lik kağıt para ve 10 TL'lik madeni demir paraların piyasaya çıkacağı iddiları üzerine bir açıkama yaptı.

500 lira banknot mu çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir süredir sosyal medya kullancııları tarafından paylaşılan ve bazı basın yayn organlarında yer alan iddilara ilişkin açıklamada bulundu. Nebati 500 TL'lik bankont ve 10 TL'lik madeni para iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

10 TL madeni demir para mı çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu. Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi. .