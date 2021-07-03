50 yaş altı 3. doz ne zaman? 50 yaş altına 3. doz aşı yapılacak mı? 50 yaş üstünde olan ve aşılamalarını tamamlayan vatandaşlara 3. doz aşı hakkı tanındı. Sistem üzerinden randevularını alan vatandaşlar 3. doz aşılarını olmaya başladı. 50 yaş altındakiler de kendilerine 3. doz aşı fırsatı tanınıp tanınmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle Delta varyantı sonrası 3. doz aşının zorunlu olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Peki 50 yaş altına 3. doz korona aşısı yapılacak mı? 50 yaş altına üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak?

50 yaş altı 3. doz ne zaman? 50 yaş altına 3. doz aşı yapılacak mı? 50 yaş üstünde olan ve aşılamalarını tamamlayan vatandaşlara 3. doz aşı hakkı tanındı. Sistem üzerinden randevularını alan vatandaşlar 3. doz aşılarını olmaya başladı. 50 yaş altındakiler de kendilerine 3. doz aşı fırsatı tanınıp tanınmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle Delta varyantı sonrası 3. doz aşının zorunlu olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Peki 50 yaş altına 3. doz korona aşısı yapılacak mı? 50 yaş altına üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca 50 yaş üstü vatandaşlara 3. doz aşıların yapılacağını duyurdu. Binlerce kişi 3. doz aşı randevularını sistem üzerinden aldı ve aşılarını oldu. 50 yaş altı vatandaşlar da 3. doz aşıların kendilerine ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 50 yaş altı 3. doz ne zaman yapılacak? 50 yaş altına 3. doz aşı yapılacak mı?

50 YAŞ ALTINA 3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

50 yaş üstü vatandaşlara 3. doz aşı randevuları sistem üzerinden tanımlandı. 50 yaşını tamamlamış olanlar ve 2 doz aşılarını yaptırmış olanlara 3. doz aşı hakkı tanındı. 50 yaş altındaki vatandaşlar da kendilerine 3. doz aşının ne zaman yapıalcağını araştırıyor. 50 yaş altı için 3. doz aşı uygulamasının ilerleyen günlerde olabileceği belirtiliyor. Ancak ilk etapta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşılarının yapılması öncelikli.

3.DOZ AŞI NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu e-Nabız üzerinden alınabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile bireyler sistem giriş yaptıktan sonra ise 'aşı randevusu' ekranı üzerinden aşı tercihini, hastane ve tarih ile saati seçtikten sonra randevularını alabiliyorlar. Alo 182 hattını arayarak aşı randevusu alınabiliyor.

3 DOZ SORU VE CEVAPLARI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) 3. doz aşılara ilişkin vatandaşın kafasındaki sorulara yanıt verdi. İşte 3. doza ilişkin soru ve cevaplar...

İki doz Sinovac aşısı oldum. Ne zaman 3. doz aşıyı olmalıyım? Hangi aşıyı olmalıyım?

İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Bu nedenlerle iki doz Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3. doz (hatırlatma veya rapel) aşıyı olması hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından akılcı olacaktır.

İki doz aşıdan sonra COVID geçirdim. Üçüncü doz aşımı ne zaman olmalıyım?

Bir veya iki doz sonrasında COVID geçiren kişiler tıpkı aşılanmamış ve COVID geçirmiş kişiler gibi hastalıktan sonra 3-6. aydan itibaren aşılanabilecekleri düşünülmektedir. Bir doz Sinovac aşısından sonra COVID geçirmiş olanların 3-6. aydan itibaren olacakları aşı birinci dozla aynı aşı olabileceği gibi hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasının engellenebilmesi açısından BioNTech aşısı olmaları doğru olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.