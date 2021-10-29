5 zincir market hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangisi? Hangi marketlere para cezası kesildi? Rekabet Kurumu tarafından 5 zincir markete dev para cezası kesildi. Daha önce fahiş fiyat artışları iddiasıyla zincir marketlere soruşturma açılmış ve sözlü savunmaları alınmıştı. Soruşturma tamamlandı ve 5 zincir markete para cezası kesildi. Peki ceza verilen 5 market hangi marketler?

5 zincir market hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangisi? Hangi marketlere para cezası kesildi? Rekabet Kurumu tarafından 5 zincir markete dev para cezası kesildi. Daha önce fahiş fiyat artışları iddiasıyla zincir marketlere soruşturma açılmış ve sözlü savunmaları alınmıştı. Soruşturma tamamlandı ve 5 zincir markete para cezası kesildi. Peki ceza verilen 5 market hangi marketler?

5 zincir market ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurumu marketlere para cezası kesti. Rekabet Kurumu: Zincir marketler ile bunların tedarikçileri hakkındaki soruşturma tamamlandı. 5 büyük market 1 tedarikçi olmak üzere 6 firmaya toplam 2,6 milyar TL para cezası verilmesine karar verildi. Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasını tamamladı. 6 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası verildi. Peki ceza kesilen 5 market hangisi? 5 zincir market hangileri?

5 zincir market hangileri?

Ceza kesilen 5 zincir market ve kesilen ceza miktarı şu şekilde;

BİM'e 958,1 milyon TL

CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL

Migros'a 517,7 milyon TL

Şok Marketler'e 384,4 milyon TL

Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL

Tedarikçi firma Savola Gıda'ya (Yudum) 22,2 milyon TL

Marketlede fiyat artışlarından sonra harekete geçilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan marketlerde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine gideceğiz”. Bu açıklama sonrasında Ticaret Bakanlığı'nca 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazedeki üründe Fahiş Fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettiş görevlendirimişti. Müfettiş görevlendirmesinin ardından zincir marketlerin sözlü savunması alınmıştı. Rekabet Kurumu süreci tamamladı ve marketlere para cezası kesti.

Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şunlar;

- Migros

- CarrefourSA

- A101

- Şok

- BİM

- Hakmar

- Makro Market

- Ekomini

- UCZ

- Happy Center

- Kim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.