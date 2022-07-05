5 Temmuz salı aksama TV'de ne var? Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1, Show TV, TV8, yayın akışı...

Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. Televizyon keyfi yapmak isteyenler hangi kanalda ne olduğunu merak ediyor. Peki, 5 Temmuz Salı akşamı TV'de ne var? Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Temmuz TV yayın akışı...