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TIMETURK / GENEL / 5 Temmuz salı aksama TV'de ne var? Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1, Show TV, TV8, yayın akışı...

5 Temmuz salı aksama TV'de ne var? Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1, Show TV, TV8, yayın akışı...

Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. Televizyon keyfi yapmak isteyenler hangi kanalda ne olduğunu merak ediyor. Peki, 5 Temmuz Salı akşamı TV'de ne var? Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Temmuz TV yayın akışı...

23 Saat Önce
2022-07-05 15:06:35
5 Temmuz salı aksama TV'de ne var? Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1, Show TV, TV8, yayın akışı...

Bugün kanallarda neler var sorusuna cevap ararken birçok izleyici takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam saatlerinde reytingleri alt üst eden birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, gişe rekorları kıran filmler de izleyiciyle buluşuyor. 5 Temmuz 2022 Salı günü TV yayın akışlarını sizler için araştırdık ve bugün hangi diziler, filmler, programlar var sorunuzu yanıtladık. İşte 5 Temmuz 2022 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maide'nin Altın Günü

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alfa Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki 1

6:15 Aşkı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Düş Peşine

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18.40 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:15 Kadının Sesi

14:00 Senden Daha Güzel

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Senden Daha Güzel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:50 Tozkoparan

11:20 Bir Aş Hikayesi

11:50 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:00 Survivor Panorama

13:00 Canım Annem

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Baba .

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