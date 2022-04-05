5 Nisan LPG fiyatları nedir? LPG'ye zam mı geldi? LPG yeni fiyatı nedir? (5 Nisan 2022)

Son günlerde LPG'ye gelecek olan zam tartışmaları birçok kişi arasında konuşuyordu. LPG'ye beklenen zam haberi geldi. Peki, 5 Nisan LPG fiyatları nedir? LPG'ye zam mı geldi? LPG yeni fiyatı nedir? İşte detaylar... (5 Nisan 2022)

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve artışlar LPG üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Gerek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerekse enerji alanında Avrupa ülkeleri tarafından alınan yaptırım kararları enerji fiyatların yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Son günlerde LPG hakkında konuşulan zam iddiaları bugün neticelendi. Pompa fiyatlarına yansıyacak olan zam 4 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

5 NİSAN LPG FİYATLARI NE OLDU? LPG'YE ZAM MI GELDİ?

Açıklanan rakamlara göre LPG'nin litre fiyatı 63 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara'da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir'de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI? AKARYAKIT'TA YENİ ZAMLAR OLUR MU?

Enerji fiyatları Türkiye'de dolar endeksli bir kalem olma özelliğini sürdüyor. Doların yurt içindeki fiyatı petrol ve benzeri enerji ürünlerinin fiyatı belirleyen ana etmen olarak karşımıza çıkıyor. Ancak fiyatın artış yada azalımı sadece dolara bağlı bulunmuyor. Akaryakıtta brent petrol varilinin yurtdışı fiyatı artış yada azalma gösterdiğinde bu doğrudan yada dolaylı olarak liste fiyatlarına yansıyor. Sonuç olarak enerji ve akaryakıtta yeni zam yada indirim haberleri hem yurt içindeki dolar fiyatına hemde uluslararası enerji fiyatına bağlı olmaya devam ediyor. .