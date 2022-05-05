5 Mayıs Perşembe sağlık ocakları açık mı? Devlet hastaneleri Aile hekimleri 5 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı? 5 Mayıs Perşembe günü muayene var mı? gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Hekimsen tarafından yapılan bir duyuru ile doktorların bir kez daha greve gideceği açıklanmıştı. Duyuruda 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde doktorların grev yapacaklarını açıkladı. Peki 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları ve devlet hastaneleri 5 Mayıs'ta randevu veriyor mu?

5 Mayıs Perşembe sağlık ocakları açık mı? Devlet hastaneleri Aile hekimleri 5 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı? 5 Mayıs Perşembe günü muayene var mı? gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Hekimsen tarafından yapılan bir duyuru ile doktorların bir kez daha greve gideceği açıklanmıştı. Duyuruda 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde doktorların grev yapacaklarını açıkladı. Peki 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları ve devlet hastaneleri 5 Mayıs'ta randevu veriyor mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli binlerce doktor geçtiğimiz aylarda görev bırakma eylemi yapmıştı. Doktorların sorunlarına dikkat çekilmesi ve bu sorunların giderilmesi için yapılan bu eylem sonrası binlerce vatandaş sağlık hizmeti alamamıştı. Doktorlardan benzer bir eylem kararı daha geldi.

5 Mayıs Perşembe sağlık ocakları açık mı?

Sağlık sendikası Hekimsen açıklamasında doktorların bir kez daha eylem yapacağını duyurdu. Hekimsen doktorların 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı.

Devlet hastaneleri 5 Mayıs'ta kapalı mı?

6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aile hekimleri 5 Mayıs'ta kapalı mı?

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

5 Mayıs Perşembe günü muayene var mı?

Ramazan bayramı sonrasına gelen 5 Mayıs Perşembe günü tatil 9 güne çıkmadığı için devlet hastanelerindeki doktorlar normal şartlarda görevlerine devam edecek. Ancak Hekimsen'in açıkalması ile bazı doktorlar 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grevde olacak.