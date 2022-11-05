5 Kasım Gaziantep Murat Dalkılıç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gaziray açılışı konser nerede yapılacak? Gaziantep'in dev projelerinin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılışların ardından kentte ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da konser verecek. 5 Kasım Gaziantep Murat Dalkılıç konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını merak ediyor.

Gaziantep'in uzun yıllar beklediği projede nihayet sona gelindi. Gaziray projesi kentte ulaşımı ciddi oranda rahatlatacak. Konforlu ve hızlı bir ulaşım olan Gaziray ile kentte tafik sorununa çözüm bulunacak. Gaziray'ın açılışı 5 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Açılışın ardından Türk Pop müziğinin sevilen ismi Murat Dalkılıç da Gaziantep'te sevenleri ile bir araya gelecek. Gaziantep Murat Dalkılıç konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı ise şarkıcının hayranları tarafından merak eilip araştırılıyor.

5 Kasım Gaziantep Murat Dalkılıç konseri ne zaman, saat kaçta?

Murat Dalkılıç Gaziray açılışına özel Gazianteplilere unutulmaz bir gün yaşatacak. Konser 5 Kasım Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Konsere katılım ücretsiz olacak ve tüm vatandaşlar konsere davetlidir.

Gaziray açılışı Murat Dalkılıç konseri nerede yapılacak?

İstasyon Meydanı'nda sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç konser verecek. Konser alanına binlerce kişinin gelmesi bekleniyor. Konserin yaklaşık olarak 1 saat sürmesi bekleniyor.

5 Kasım Gaziantep Murat Dalkılıç konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde Murat Dalkılıç Gaziantepli hayranlarıyla bir araya gelecek. Konserde genç şarkıcı en sevilen ve en opüler şarkılarını sevenleri için seslendirecek. .