Çalışan anneler dikkat! 5.400 TL çocuk bakıcı yardımı alabilirsiniz... Çalışan annelerin iş hayatından geri kalmamaları ve onlara ekonomik destek sağlamak için 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında 375 euroya (5.400 TL) destek sağlanıyor. Peki 5.400 TL bakıcı desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Çocuk bakıcı desteği kimlere veriliyor? Çocuk bakıcı desteği için nereye başvuru yapmak gerekiyor?

Çalışan anneler dikkat! 5.400 TL çocuk bakıcı yardımı alabilirsiniz... Çalışan annelerin iş hayatından geri kalmamaları ve onlara ekonomik destek sağlamak için "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında 375 euroya (5.400 TL) destek sağlanıyor. Peki 5.400 TL bakıcı desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Çocuk bakıcı desteği kimlere veriliyor? Çocuk bakıcı desteği için nereye başvuru yapmak gerekiyor?

Çalışan anne desteği yada çocuk bakıcı desteği adı ile bilinenen ödemeler şu anda 325 euro olarak yapılıyor. Yeni yılda bu ödeme 375 euroya (5.400 TL) çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışan annelere yapılan bu ödemelerin devam edeceğini belirtti. Çocuk dünyay getiren ancak çalışmaya devam etmek zorunda kalan annelerin iş hayatından kopmaması amacıyla yapılan bu desek ödemesi bir çok aillenin ekonomik yükünü haifletmiş durumda. 5.400 TL bakıcı desteği almak isteyen aileler 5.400 TL bakıcı desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Çocuk bakıcı desteği kimlere veriliyor? sorularına yanıt arıyor.

Çocuk bakıcı desteği kimlere veriliyor?

Bakan Bilgin, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.

Bilgin, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Çocuk bakımı alanında eğitimli olduğunu diploma veya sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi için revizyon yapıldı. Çalışan annenin daha önce ücretsiz izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle ücretsiz izin almak durumunda kalan veya kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi.

Çocuk bakıcı desteği için nereye başvuru yapmak gerekiyor?

Çalışan Anne Desteği için başvurular, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.

5.400 TL bakıcı desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

AB ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' için Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor. İşte diğer şartlar...

-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

-Çocuğunuzla aynı evde bulunmalısınız.

-Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız gerek.

-En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.

-Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

-SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.

-Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.