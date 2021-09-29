46.5 milyar Won ne kadar yapar? 46.5 milyar Kore Wonu kaç TL? 46.5 milyar Won kaç dolar? 1 won kaç TL?

46.5 milyar Won ne kadar yapar? Netflix'in orijinal yapımlarından biri olan Squid Game 17 Eylül'de tüm dünyada izleyicisi ile buluştu. Yayına girmesinin üzerinden henüz bir kaç gün geçen dizi tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Dizi, Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi kısa süre içinde başardı. Hayatta kalma ve drama dizisi olan Squid Game'de büyük ödül 46.5 milyar Kore Won'unu kazanmak için yüzlerce kişi hayatlarını riske atarak ölümcül oyunlara katılıyor. İzleyiciler de 46.5 milyar Kore Won'unun ne kadar yaptığını araştırıyor. Peki 1 won kaç TL? 46.5 milyar Kore Wonu kaç TL? 46.5 milyar Won kaç dolar yapar?

46.5 milyar Won ne kadar yapar? Netflix'in orijinal yapımlarından biri olan Squid Game 17 Eylül'de tüm dünyada izleyicisi ile buluştu. Yayına girmesinin üzerinden henüz bir kaç gün geçen dizi tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Dizi, Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi kısa süre içinde başardı. Hayatta kalma ve drama dizisi olan Squid Game'de büyük ödül 46.5 milyar Kore Won'unu kazanmak için yüzlerce kişi hayatlarını riske atarak ölümcül oyunlara katılıyor. İzleyiciler de 46.5 milyar Kore Won'unun ne kadar yaptığını araştırıyor. Peki 1 won kaç TL? 46.5 milyar Kore Wonu kaç TL? 46.5 milyar Won kaç dolar yapar?

ABD merkezli online, üyelikli, paralı, dijital film ve dizi platformu Netflix'te 17 Eylül günü yayınlanmaya başlayan Squid Game dizisi kısa süre içinde tüm dünyada oldukça popüler bir hale geldi. Güney Kore yapımı dizi Netflix'te milyonlarca hesap üzerinden izlenerek platformun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Squid Game dizisini Türkiye'den de yüz binlerce kişi izledi. Dizi izleyicileri Squid Game'in 2. sezonunun gelmesini bekliyor.

46.5 milyar Won ne kadar yapar?

Squid Game (Kalamar Oyunu) oldukça ilginç bir senaryoya sahip. 45,6 milyar Won büyük ödül verilen bir oyuna katılan yüzlerce kişi hayatlarını riske atarak büyük ödüle ulaşmak için çabalıyor. Dizide 45,6 milyar Won ödül verilen gizemli bir hayatta kalma oyununda 456 kişilik bir grubun hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. İzleyiciler 46.5 milyar Wonun ne kadar kaç TL ettiğini araştırmaya başladı. Peki 46.5 milyar Kore Wonu kaç TL? 45.6 milyar Won şimdiki değere göre 341 milyon 180 bin 998 Türk Lirası değerindedir.

46.5 milyar Kore Wonu kaç TL?

Squid Game dizisinde hayatta kalmanın büyük ödülü 45,6 milyar Won, 341.180.998,65 TL değerindedir.

1 won kaç TL?

1 Güney Kore Wonu 0,0075 Türk Lirasına eşittir.

Squid Game konusu nedir?

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

Squid Game dizisi Güney Kore yapımı hayatta kalma drama televizyon dizisidir.

Dizinin Türkçe adaı Kalamar Oyunu'dur. Dizinin başında kalamar oyunun nasıl oynandığı ve oyunda kalmak için ne tür zorluklara göğüs gerilmesi gerektiği anlatılmıştı. Squid Game dizisi Netflix'te yayınlanıyor. Dizi Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetildi.

Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atmaya davet edilen 456 kişilik bir grubun hikayesini anlatıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.