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40 yaş üstü öğretmenler aşılanmaya başladı mı? Okulda çalışan hizmetliler aşılanacak mı?
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40 yaş üstü öğretmenler aşılanmaya başladı mı? Okulda çalışan hizmetliler aşılanacak mı?

40 yaş üzeri öğretmenler aşılanmaya başladı mı? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak? Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılamalara devam ediliyor. Virüs ile burun buruna olan ve riskli bir konumda olan öğretmenlerin aşılanmasına başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanların aşı randevularının açıldığını açıkladı. Hademeler ve temizlikçiler aşı olacak mı? Okulda çalışan kantinciler aşı olacak mı? Okul güvenlik görevlisi aşı olacak mı?

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18.05.2021 18:57:00
40 yaş üstü öğretmenler aşılanmaya başladı mı? Okulda çalışan hizmetliler aşılanacak mı?

40 yaş üzeri öğretmenler aşılanmaya başladı mı? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak? Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılamalara devam ediliyor. Virüs ile burun buruna olan ve riskli bir konumda olan öğretmenlerin aşılanmasına başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanların aşı randevularının açıldığını açıkladı. Hademeler ve temizlikçiler aşı olacak mı? Okulda çalışan kantinciler aşı olacak mı? Okul güvenlik görevlisi aşı olacak mı?

40 yaş üstü öğretmenler aşılanmaya başladı mı? 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanları için corona virüs aşısı randevularının açıldığını duyurdu.

Ücretli öğretmenler aşı oalcak mı?

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 2 Mart'tan beri 26 öğretmenin hayatını kaybettiğini belirtti. Karabıyık köy okullarında çalışan öğretmenlerin birçoğunun asgari ücretin dahi aşağısında çalışan ücretli öğretmenlerden olduğunu ve bunların aşılanacak öğretmenler kategorisine alınmadığını söyledi.

Sosyal medyada da bazı ücetli öğremenler duruma isyan etti ve bakanlıktan bu sorunun çözülmesini talep etti.

Öğretmenlere korona aşısı zorunlu mu?

Öğretmenlere oronavirüs aşı programında öğretmenlere aşı zorunluluğu bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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