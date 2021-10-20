40 yaş altındaki kadınlar dikkat! Meme kanseri riski arttı!

Radiology Dergisinde yayınlanan bir analiz çalışmasında görüldü ki, 40 yaşın altındaki kadınlarda meme kanserinden ölümlerde 1987 senesinden bu yana ilk defa artış görüldü.



İstatistikler gösteriyor ki, kadınlarda meme kanseri yaklaşık yüzde 85 oranında 40 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Fakat 40 yaş altında görülen meme kanseri çok daha agresif seyrediyor. Radiology Dergisi'nde yayınlanan analiz çalışmasına göre 1987 senesinden bu yana ilk kez 40 yaş altı kadınlarda meme kanserinden ölümler artış gösterdi.

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Fakat gelişen tedavi yöntemleri ve erken tanı sayesinde meme kanserinden ölüm aranı gün geçtikçe azalmaktadır. Radiology Dergisi'ndeki analiz çalışmasında meme kanserinden ölüm oranlarının 40 ila 79 yaş arasındaki kadınlarda, her on senede yüzde 1,2 ile yüzde 2,2 arasında düştüğü görüldü. Fakat 20 ila 39 yaş arası kadınlarda meme kanserine bağlı yaşam kaybı oranı yüzde 0,5 arttı.

Neden 40 yaş altı kadınlarda meme kanserinden ölüm oranı arttı?

Uzun yıllar yapılan çalışmalar neticesinde 20-40 yaş arasındaki genç kadınlarda meme kanseriyle ilgili düzenli kontroller arttı. Bu da meme kanserine bağlı ölümlerin azalmasına sebep oldu. Onkolojik yöntemlerin gelişmesi, akıllı ilaç üretimi de genç yaşta meme kanserine yakalanan kadınların tedavi edilmesini ve ölüm oranlarının düşmesini sağladı. Fakat analiz araştırması gösteriyor ki 40 yaş altındaki kadınlarda ölüm oranlarının azalması durdu. Yani artık 20-39 yaş arasındaki kadınlar meme kanserine yakalanıyor ve ölebiliyor. Bunun sebebi kadınların meme kanseri kontolü için düzenli olarak muayeneye gitmemeleri olabilir. Ayrıca genç kadınlarda meme kanseri artık çok daha fazla görülüyor da olabilir. Bunu zaman gösterecek.

İnsanlar meme kanseri sadece yaşlı kadınlarda görülür sanıyor

40 yaş altındaki kadınlarda görülen meme kanseri genellikle BRCA-1 BRCA-2 gen mutasyonları ile birlikte kalın bağırsak kanseri, yumurtalık kanserleri gibi ailesel kanserlerle birlikte görülüyor. Aksi halde ise 40 yaşın altında meme kanseri görülme riski azalıyor. Fakat genetik faktör olmasa bile çevresel faktörler, sigara kullanma, sağlıksız ve düzensiz beslenme de genç yaşta meme kanseri görülme oranını artırıyor.

Ayrıca kadınların artık daha geç evlenmesi, doğurganlık yaşının 30 yaşın üstüne çıkması da meme kanserinin görülme oranını artırıyor olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.