4. sınıf 2. dönem sınavlara katılmama dilekçesi örneği | Sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır?

4. sınıf 2. dönem sınavlara katılmama dilekçesi |Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 2. dönem sınavlarını bekleyen 4. sınıf öğrencilerini ilgilendiren flaş bir açıklama geldi. Açıklama ile ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 2. dönem sınavına katılıp katılmama hakkı tanınacak. İkinci dönem sınavlarına katılmayacak olanlar dilekçe ile bunu okul müdürlüklerine iletecek. Peki ilkokul 4. sınıf sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır? 4. sınıf 2. dönem sınavlara katılmamam dilekçesi örneği nasıl olur? 4. sınıf ikinci dönem sınav dilekçe öreği indir seçeneği de haberimizin detayında olacak...

4. sınıf 2. dönem sınavlara katılmama dilekçesi |Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 2. dönem sınavlarını bekleyen 4. sınıf öğrencilerini ilgilendiren flaş bir açıklama geldi. Açıklama ile ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 2. dönem sınavına katılıp katılmama hakkı tanınacak. İkinci dönem sınavlarına katılmayacak olanlar dilekçe ile bunu okul müdürlüklerine iletecek. Peki ilkokul 4. sınıf sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır? 4. sınıf 2. dönem sınavlara katılmamam dilekçesi örneği nasıl olur? 4. sınıf ikinci dönem sınav dilekçe öreği indir seçeneği de haberimizin detayında olacak...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ilkokul 4.sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ikinci dönem not değerlendirmeleri için çeşitli seçenekler sunuldu. Buna göre ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için herhangi yeni bir sınav yapılmayacak ancak notunu yükseltmek isteyen öğrencilere tekrar sınava girme şansı verilecek.

İkinci dönem sınav notu bulunmayan öğrencilerin ise sınava girmek yine kendi tercihi olacak. Buna göre velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor. Peki 4. sınıf 2. dönem sınavlara katılmama dilekçesi nasıl yazılır?

4. sınıf dilekçe örneği

4. sınıf sınavlara katılmama dilekçesi nasıl yazılır?

Sınavlara katılıp katılmama seçeneği öğrencilerin isteğine bırakıldı. İsteyenler ikinci dönem sınavlarına katılmayacak ve notları sadece 1. dönemden hesaplanacak. Ancak notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler de ikinci dönem sınavlarına isterlerse katılabilecekler. Peki sınavlara katılmak istemeyenler için sınavlara katılmama dilekçesi nasıl yazılır?

Öncelikle dilekçede T.C kimlik numaranız adınız soyadınız ve okul numaranız ile sınıfınızı belitmelisiniz.

Ardından sınavlara katılmak istemediğinizi belirten bir açıklama yazmalısınız. "Yukarıda adı ve T.C. kimlik numarası yazılı öğrencinin 2. dönem sınavlarına katılmamasını istemiyorum." şeklinde açıklayıcı bir metin yazılmalı.

Altına da imza atılarak tarih grililmeildir. İlk okul 4. sınıf öğrencileri için bu işlem velileri tarafından yapılmaktadır.

Tercih edilen seçenek 26 Mayıs'a kadar bildirilmeli

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

Öğrenciler istediği dersin sınavına girebilir mi?

Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.