4 Ocak İSKİ su kesintisi | İSKİ Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisi Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin bazı mahallelerinde yaşanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? 4 Ocak Salı Beşiktaş ve Şişli'de sular ne zaman gelecek?

4 Ocak İSKİ su kesintisi | İSKİ Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisi Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin bazı mahallelerinde yaşanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? 4 Ocak Salı Beşiktaş ve Şişli'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den 3 ilçede yaşayanlara flaş uyarı geldi. Yapılan açıklamada 4 Ocak Salı günü Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesinisine gidielceği belirtildi. Beşiktaş-Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintisinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

4 Ocak İSKİ su kesintisi

4 Ocak Salı günü 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Hangi iilçe ve mahalllerde sular kesilecek?

BEYOĞLU: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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