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TIMETURK / GENEL / 4 kişilik krep tarifi | En kolay ve en lezzetli krep nasıl yapılır?

4 kişilik krep tarifi | En kolay ve en lezzetli krep nasıl yapılır?

4 kişilik krep tarifi | En kolay ve en lezzetli krep nasıl yapılır? Kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelen krepin nasıl yapıldığı internette oldukça sık araştırılıyor. Hem hazırlanmasının kolay olması hem de lezzetli olması nedeniyle birçok evden krep kokusu geliyor. Özellikle çocukların bayıldığı bu lezzetin yapımı oldukça basit. 4 kişilik krep tarifi ile siz de yumuşacık lezzetli krepler yapabileceksiniz. İşte 4 kişilik krep tarifi ve krep nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

4 Saat Önce
2021-07-16 10:47:19
4 kişilik krep tarifi | En kolay ve en lezzetli krep nasıl yapılır?

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4 kişilik krep tarifi | En kolay ve en lezzetli krep nasıl yapılır? Kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelen krepin nasıl yapıldığı internette oldukça sık araştırılıyor. Hem hazırlanmasının kolay olması hem de lezzetli olması nedeniyle birçok evden krep kokusu geliyor. Özellikle çocukların bayıldığı bu lezzetin yapımı oldukça basit. 4 kişilik krep tarifi ile siz de yumuşacık lezzetli krepler yapabileceksiniz. İşte 4 kişilik krep tarifi ve krep nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Krep yapımı sadece birkaç adımdan oluşuyor ve bir kaç dakikanızı alıyor. Yumuşacık, pofuduk krepler yapmak isteyen ancak bunu başaramayanlar internetten krep tarifi araştırması yapıyor. Peki 4 kişilik krep tarifi ile mükemmel krepler nasıl yapılır? İşte yanıtı...

4 KİŞİLİK KREP TARİFİ

Krep yapmadan önce bir kaç öneriye dikkat etmeniz kreplerinizin lezzeti açısından önemli olacak. Güzel bir krep elde etmek için malzemelerinizi taze olması büyük önem taşıyor. Özellikle yağlı süt kullanırsanız krepleriniz daha lezzetli ve daha yumuşak olacaktır. Ayrıca tavanızın iyi ısındığına emin olun. Krep için kullanacağınız yağı fazla kaçırmayın bu krebin lezzetini olumsuz etkiler.

4 KİŞİLİK KREP MALZEMELERİ

2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
6 tepeleme yemek kaşığı un (1 su bardağı)
1 çay kaşığı tuz

4 KİŞİLİK KREP NASIL YAPILIR?

1- Su ile sütü derin bir kaseye alıp güzelce çırpın.

2- Çırpılmış karışıma 6 yemek kaşığı unu ilave edelim ve bu malzemeleri tekrar topaklanma kalmayacak şekilde karıştırın.

3- Ardından karışıma 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyerek tekarar karıştırmaya devam edin.

4- Prüzsüz ve homojen bir yapı oluştuğu zaman krebi bir kaç dakika dinlendirin.

5- Krep pişirmek için çok büyük olmayan bir tava seçin ve kızdırın.

6- Kızdırdıktan sonra çok fazla olmayacak şekilde tavanızı yağlayın.

7- Isınan tavaya bir kepçe ile krepleri ekleyin ve tavanın her yerine dağıtın.

8- Bir yüzü piştikten sonra diğer yüzünü de kızarmaaycak şekilde pişirin.

Salata ve reçel, bal ve çikolata eşliğinde kreplerinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

4 KİŞİLİK KREP PÜF NOKTASI

Krep yaparken aşırı yağ kullanmaayın. Bir peçete yada yağ sürme aleti ile tavanızın her herini az yağ ile yağalayabilirsiniz.

Tava iyice ısınmadan kızartmaya başlamayın.

4 KİŞİLİK KREP KAÇ KALORİ

4 Kişilik yapılan krep toplam 129 kaloridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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