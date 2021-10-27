4 Kasım döviz büroları neden kapalı? Döviz büroları ne zaman açılacak? Döviz büroları kaç gün kapalı kalacak?

Döviz büroları neden kapalı (4 Kasım) Döviz büroları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı yeni kararları protesto etmek için 4 Kasım'da kapalı olacak. Kepenk indirecek olan döviz büroları döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor. 4 Kasım'da kapalı olacak döviz bürolarının protestosunun ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki döviz büroları ne zaman açılacak? Döviz büroları kaç gün kapalı kalacak? Protesto eyleminin ne kadar süreceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Döviz büroları neden kapalı (4 Kasım) Döviz büroları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı yeni kararları protesto etmek için 4 Kasım'da kapalı olacak. Kepenk indirecek olan döviz büroları döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor. 4 Kasım'da kapalı olacak döviz bürolarının protestosunun ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki döviz büroları ne zaman açılacak? Döviz büroları kaç gün kapalı kalacak? Protesto eyleminin ne kadar süreceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Döviz büroları 4 Kasım'da neden kapalı?

Döviz bürolarında kimlik ibrazının zorunlu olmasını protesto eden döviz büroları 4 Kasım'da kepenkleri indirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesinin uygulanabilir olmadığını belirten döviz büroları bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyor ve seslerini duyurmak için 4 Kasım'da protesto amacıyla geçici süreli kepenk indirecek.

Döviz büroları ne zaman açılacak?

Sozcu.com.tr'ye konuşan Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, Türkiye genelinde 850 döviz bürosunun 4 Kasım Perşembe günü saat 11.45'te kepenk indireceğini belirtti. Eylemin ne kadar süreceğini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirten Ünver, döviz bürolarında kimlik ibrazını zorunlu tutan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine karşı Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açmak için de hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Döviz büroları kaç gün kapalı kalacak?

Döviz bürolarının kaç gün yada kaç saat kapalı olacağına dair henüz açıklama gelmedi.

"Düzenlenmenin tekrar ele alınmasını istiyoruz"

Bloomberg HT yayınına katılan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, şu ifadeleri kullandı: "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.