4. doz aşı kimlere yapılacak? Dördüncü doz aşı sinovac olanlara mı yapılacak? Sağlık Bakanlığı aşılama ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. Ayrıca 4. doz aşı uygulaması da başlatıldı. 3. doz aşısını yaptırmış olanlar 4. doz aşı hakkının kimlere geldiğini merak etmeye başladı. Peki 4. doz hakkı hangi aşıda geçerli? Biontec aşısı olanlar 4. doz aşı yaptırabilecek mi?

4. doz aşı kimlere yapılacak? Dördüncü doz aşı sinovac olanlara mı yapılacak? Sağlık Bakanlığı aşılama ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. Ayrıca 4. doz aşı uygulaması da başlatıldı. 3. doz aşısını yaptırmış olanlar 4. doz aşı hakkının kimlere geldiğini merak etmeye başladı. Peki 4. doz hakkı hangi aşıda geçerli? Biontec aşısı olanlar 4. doz aşı yaptırabilecek mi?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamnada aşılama yaşı 12'ye kadar düşürüldü. 12 yaşında olan ve kronik rahatsızlığı bulunanlara aşı hakkı tanındı. Ayrıca 15 aşından büyükler de istemeleri takdirde aşı olabilecek. Ayrıca 4. doz aşı uygulamasına da geçidli. Peki 4. doz aşı kimlere yapılacak? Dördüncü doz aşı sinovac olanlara mı yapılacak?

4. doz aşı kimlere yapılacak?

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

Bakan Koca'dan 4. doz açıklaması

Durumun sadece 2 doz BioNTech aşısını tamamlayıp yurt dışına çıkmak isteyenleri kapsadığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.