4-1 öğretmen maaşı ne kadar? 2021 zamlı öğretmen maaşı ne kadar?

2021 zamlı öğretmen maaşı ne kadar? Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla 2021 temmuz ayında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve emekliye 2021 Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Öğretmenler de yapılan zamdan sonra maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 4-1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Yeni zamla birlikte 4-1 öğretmen net ve brüt maaşı ne kaç lira oldu?

2021 zamlı öğretmen maaşı ne kadar? Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla 2021 temmuz ayında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve emekliye 2021 Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Öğretmenler de yapılan zamdan sonra maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 4-1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Yeni zamla birlikte 4-1 öğretmen net ve brüt maaşı ne kaç lira oldu?

Memur ve emekliye yapılan temmuz zammı sonrası yüz binlerce öğretmen Temmuz zammı ile birlikte maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 yılı temmuz ayında öğretmenler ve diğer memurlara enflasyon zammı ile birlikte yüzde 8,45 oranında zam yapıldı. Peki 4-1 öğretmen maaşı ne kadar?

4-1 öğretmen maaşı ne kadar?

2021 Temmuz zammı ile 1/4 derecedeki öğretmenin maaşına 500 liradan fazla zam yapılmış oldu. Temmuz 2021'de yapılan zamla birlikte 1/4 derecedeki öğretmenin zamlı maaşı 6.074 TL'den 6.587 TL'ye çıktı.

En düşük memur aylığı 4 bin 881 lira oldu

2021 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı da belli oldu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Temmuz 2021 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Unvanlar Derece 21 Ocak 21 Temmuz

Genel Müdür 1/4 14.917 16.110

Şube Müdürü (Üniv.Mezunu) 1/4 7.862 8.493

Memur (Üniv. Mezunu) 9/1 4.866 5.243

Öğretmen 1/4 6.074 6.558

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792

Başkomiser 3/1 7.858 8.488

Polis Memuru 8/1 6.883 7.431

Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093

Hemşire (Üniv. Mezunu) 5/1 5.893 6.357

Mühendis 1/4 8.025 8.669

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 5.063 5.456

Profesör 1/4 12.881 13.936

Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231

Vaiz 1/4 6.311 6.810

Avukat 1/4 7.663 8.277

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