3600 ek gösterge öğretmen maaşına etkisi | 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar olur? Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 3600 ek gösterge gelişmesi ile sevindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz.' açıklamasından sonra öğretmenler 3600 ek göstergenin maaşlarına etkisini araştırmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge kabul edilirse öğretmen maaşlarında ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşlarına kaç lira zam gelir?

3600 ek gösterge öğretmen maaşına etkisi | 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar olur? Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 3600 ek gösterge gelişmesi ile sevindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." açıklamasından sonra öğretmenler 3600 ek göstergenin maaşlarına etkisini araştırmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge kabul edilirse öğretmen maaşlarında ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşlarına kaç lira zam gelir?

3600 ek gösterge milyonlarca memurun kesesini doğrudan ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile bir çok memurun maaşında artış olacak. Öğretmenler de ek gösterge ile maaşlarına ne kadar artış olacağını merak ediyor. Peki 3600 ek gösterge öğretmen maaşına etkisi ne kadar olur? 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar olur?

3600 ek gösterge öğretmen maaşına etkisi

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan 3600 ek göstergelerle ilgili detayalara deyindi. Doğan yazısında şunlardan bahsetti: Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Maalesef yıllardır, aynı statü ile çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum vardı. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

3600 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar olur?

3600 ek göstergelerle ilgili bir düzenleme yapılırsa öğretmen maaşlarında ciddi bir artış olur. Ek göserge düzenlemesi ile maaşlada yüzde 20'ye kadar artış olabilir.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, aynı zamanda ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.