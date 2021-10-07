3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2022'de mi çıkacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını beklerken konuyla ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Milyonlarca memur 3600 ek göstergelerin ne zaman hangi tarihte çıkacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını açıkladı.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2022'de mi çıkacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını beklerken konuyla ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Milyonlarca memur 3600 ek göstergelerin ne zaman hangi tarihte çıkacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını açıkladı.

Mİlyonlarca memur 3600 ek göstergelerin yasalaşmasını heyecanla bekliyor. Son aylarda yaşanan gelişmeler memurları heyecanlandırıyor. Yakın zamanda 3600 ek göstergelerin çıkacağı düşünülüyordu. Ancak son yapılan açıklama 3600 ek gösterge konusu üzerinde biraz daha çalışılacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge konusunun ne zaman çıkacağını açıkladı.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini tekrar edip duruyor. Bunu gündeme getiren biziz. Önümüzdeki yıla kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşup duruyor."

3600 ek gösterge 2022'de mi çıkacak?

Erdoğan açıklamasında "Önümüzdeki yıla kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz." dedi.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.