3600 ek gösterge maaşlara etkisi | 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir?

3600 ek gösterge maaşlara etkisi | 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2022 ve 2023 zammın görüşüldüğü 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri hükümet ile sendikaların anlaşması ile sonlandı. Görüşmelerde 3600 ek gösterge konusu da önemli gelişmeler yaşandı. 3600 ek gösterge ile ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapılacağı belirtildi. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarından sosyal haklarına kadar bir çok konuda 3600 ek gösterge ile birlikte artış olması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir? 3600 ek gösterge maaşlara etkisi ne kadar olur? 3600 ek gösterge maaşları ne kadar artırır? Polis, öğretmen, memur, hemşire 3600 ek gösterge ile ne kadar zam alır?

3600 ek gösterge maaşlara etkisi | 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2022 ve 2023 zammın görüşüldüğü 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri hükümet ile sendikaların anlaşması ile sonlandı. Görüşmelerde 3600 ek gösterge konusu da önemli gelişmeler yaşandı. 3600 ek gösterge ile ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapılacağı belirtildi. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarından sosyal haklarına kadar bir çok konuda 3600 ek gösterge ile birlikte artış olması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir? 3600 ek gösterge maaşlara etkisi ne kadar olur? 3600 ek gösterge maaşları ne kadar artırır? Polis, öğretmen, memur, hemşire 3600 ek gösterge ile ne kadar zam alır?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinn kesesini ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşandı. 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri hükümet ile sendikaların anlaşmasıyla sonlandı. Anlaşmaya göre memur ve memur emeklilerine 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 2 yıllık zam anlaşması ile birlikete yıllarıdr beklenen 3600 ek gösterge konusuna da çözüm bulundu. Öğretmenlerin ve memurların yıllardır beklediği 3600 ek gösterge sorunu çözülmek üzere. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergelerle ilgili çalışamalara başlanacağını belirtti. Memur ve memur emeklileri de ek göstergelerden sonra maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir? 3600 ek gösterge maaşlara etkisi ne kadar olur? Öğretmen, polis, hemşire maaşları 3600 ek gösterge ile nekadar artar?

3600 ek gösterge maaşlara etkisi

3600 ek göstergenin çıkması durumunda, hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25,6 oranında (1063 TL) artacak ve öğretmen ile polisler eşitlenmiş olacak.30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22,06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL'ye yükselecek.Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan 3600 ek göstergelerin vatandaşın cebine olan yansımasını değerlendirdi. Doğan kşesinde 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir? sorusunu yanıtladı. İşte 3600 ek gösterge ile maaşlara gelecek zam oranları...

Doğan yazısında şunlardan bahsetti: Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Maalesef yıllardır, aynı statü ile çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum vardı. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

Vedat Bilgin 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı ilk açıklamada '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz.' demişti. Bu açıklamadan sonra hükümet ile sendikalar arasında 3600 ek gösterge konusunda görüşmeler yaşandı. Bakan Bilgin "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; “Memur sendikalarımız ile varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. 3600 ek gösterge çalışmalarını da bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, "3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Bu tabi kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inisiyatifindedir.” değerlendirmesinde bulundu.

3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olur?

3600 ek göstergelerle ilgili bir düzenleme yapılırsa öğretmen maaşlarında ciddi bir artış olur. Ek göserge düzenlemesi ile maaşlada yüzde 20'ye kadar artış olabilir.

2023 net memur maaşları ne kadar? (Öğretmen)

Sendika üyesi, evli ve 2 çocuklu kamu görevlisi

Öğretmen 9/1 7.594 lira

Öğretmen 1/4 8.358 lira

Şef 4/1 7.890 lira

Mühendis 8/1 10.271 lira

Sendika üyesi bekar kamu görevlisi

Hizmetli 15/5 5.700 lira

Öğretmen 9/1 7.760 lira

Şef 4/1 7.192 lira

Hemşire 1/4 8.872 lira

3600 ek gösterge nedir?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, aynı zamanda ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.