3600 ek gösterge kimlere verilecek? Hangi mesleklere (memurlara) 3600 ek gösterge verilecek? 3600 ek gösterge konusu milyonlarca memurun yılardır çözüme kavuşmasını beklediği bir konuydu. 3600 ek göstergelerle ilgili önemli bir yol katedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 ek gösterge toplantısından sonra açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sadece 4 meslek grubuna değil, tüm kamuyu kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti. Peki 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek?

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek göstergelerle ilgili sona gelindi. 3600 ek gösterge konusunda yaşanan gelişmeler memurları sevindirirken bazı melsek grubundaki memurları ise üzdü. Yapılan değerlendirlemere göre 3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmayacağı belirtilmişti.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yalçın "Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir." dedi.

Hangi mesleklere (memurlara) 3600 ek gösterge verilecek?

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantısı gerçekletirildi. 16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunun yıl sonunda yasalaşması bekleniyor. 3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı da aynı olmuyor. .