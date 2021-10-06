3600 ek gösterge İmamlara ve müezzinlere verilecek mi? 3600 ek gösterge Kur'an Kursu öğreticisi ve uzman vaizlere verilecek mi? 3600 ek göstergeler konusunda son viraja girildi. 2021 yılı yeni yasama çalışmalarına Ekim ayında başlayan TBMM'nin en önemli gündemlerinden biri de 3600 ek göstergeler olacak. Ek göstergeler 4 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge din görevlilerine de verileceği belirtildi.

3600 ek gösterge İmamlara ve müezzinlere verilecek mi? 3600 ek gösterge Kur'an Kursu öğreticisi ve uzman vaizlere verilecek mi? 3600 ek göstergeler konusunda son viraja girildi. 2021 yılı yeni yasama çalışmalarına Ekim ayında başlayan TBMM'nin en önemli gündemlerinden biri de 3600 ek göstergeler olacak. Ek göstergeler 4 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge din görevlilerine de verileceği belirtildi.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3600 ek göstergelerde. 3600 ek göstergelerle bir çok memurun maaşı ve emekli ikramiyesi artacak. Düzenlemeden milyonlarca memurun yararlanması bekleniyor.

3600 ek gösterge İmamlara ve müezzinlere verilecek mi?

3600 ek göstergelerin din görevlilerini de kapsayacağı öğrenildi. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile birlikte din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL'ye çıkması beklenyor.

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