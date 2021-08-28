3600 ek gösterge ile öğretmen, polis maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis 3600 ek gösterge zammı

Öğretmen, polis 3600 ek gösterge zammı | 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis maaşı ne kadar olacak? 3600 ek göstergelerle ilgili yıllardır beklenen gelişme nihayet yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların başladığını duyurdu. Maaştan özlük haklarına kadar bir çok konuda çalışanlara avantajı olan 3600 ek göstergenin polis ve öğretmen maaşlarına etkisi araştırılmaya başkandı. Peki polisler 3600 ek gösterge ile ne kadar maaş alacak? Öğretmen 3600 ek gösterge maaşa etkisi ne kadar olacak?

Öğretmen, polis 3600 ek gösterge zammı | 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis maaşı ne kadar olacak? 3600 ek göstergelerle ilgili yıllardır beklenen gelişme nihayet yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların başladığını duyurdu. Maaştan özlük haklarına kadar bir çok konuda çalışanlara avantajı olan 3600 ek göstergenin polis ve öğretmen maaşlarına etkisi araştırılmaya başkandı. Peki polisler 3600 ek gösterge ile ne kadar maaş alacak? Öğretmen 3600 ek gösterge maaşa etkisi ne kadar olacak?

4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sona erdi. Hükümetinmemur ve memur emeklilerine 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam teklifi sendikalar tarafından kabul edildi. anlaşma sonraıs açıkalama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; “Memur sendikalarımız ile varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. 3600 ek gösterge çalışmalarını da bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, "3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Bu tabi kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inisiyatifindedir.” değerlendirmesinde bulundu.

3600 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar olur?

3600 ek göstergelerle birlikte milyonlarca çalınanın maaşı artacak. Ayrıca emeklilerin de emekli maaşları 3600 ek göstergelerden sonra yükselcek. Memur ve memur emeklileri ek göstege düzenlemesinden sonra maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşları ne kadar olur? Ek göserge düzenlemesi ile maaşlada yüzde 20'ye kadar artış olabilir. Öğretmen maaşlarının da düzenleme sonrası bir hayli yükselmesi olası.

Öğretmen, polis 3600 ek gösterge zammı

3600 ek göstergenin çıkması durumunda, hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25,6 oranında (1063 TL) artacak ve öğretmen ile polisler eşitlenmiş olacak. 30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22,06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL'ye yükselecek.Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan 3600 ek göstergelerin vatandaşın cebine olan yansımasını değerlendirdi. Doğan kşesinde 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir? sorusunu yanıtladı. İşte 3600 ek gösterge ile maaşlara gelecek zam oranları...

Doğan yazısında şunlardan bahsetti: Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Maalesef yıllardır, aynı statü ile çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum vardı. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

Erdoğan 3600 ek gösterge sorununu çözeğiz demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.