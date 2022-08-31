31 Ağustos İzmir'de deprem mi oldu? İzmir Aydın deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde, büyüklüğünde? Son dakika gelişmesine göre Ege bölgesinde pek çok ilimizde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Özellikle İzmir ve Aydın illerinde hissedilen depremin merkez üssünün neresi olduğu merak ediliyor. İşte 31 Ağustos İzmir depremine dair detaylar...

31 Ağustos İzmir'de deprem mi oldu? İzmir Aydın deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde, büyüklüğünde? Son dakika gelişmesine göre Ege bölgesinde pek çok ilimizde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Özellikle İzmir ve Aydın illerinde hissedilen depremin merkez üssünün neresi olduğu merak ediliyor. İşte 31 Ağustos İzmir depremine dair detaylar...

Son dakika: Ege Bölgesi'nde şiddetli deprem... Ege illerinde hissedilen bir deprem 31 Ağustos'ta meydana geldi.

İzmir Aydın 31 Ağustos depremi kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

Ege Bölgesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İzmir, Aydın ve Didim ilçesinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) depremin nerede, ve kaç şiddetinde olduğunu açıkladı. AFAD'a göre; Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde.

İzmir Aydın deprem nerede oldu?

Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Öte yandan bölgede 15 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.1 olarak açıklanırken merkez üssünün Kuşadası olduğu belirtildi.

31 Ağustos Kandilli son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.31 12:19:58 39.7267 30.1952 0.0 -.- 2.0 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2022.08.31 11:59:21 37.1713 38.6840 0.0 -.- 1.8 -.- LULECI-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.31 11:58:49 39.1177 29.4807 0.0 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.08.31 10:09:50 37.7475 27.7818 4.3 -.- 1.7 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.08.31 10:06:50 37.8117 27.7665 5.3 -.- 2.3 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2022.08.31 09:50:10 37.1212 28.4673 5.7 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.31 09:34:41 38.2255 41.9433 6.3 -.- 1.9 -.- KAYALIBAG-(BITLIS) İlksel

2022.08.31 09:09:15 39.4938 28.2565 5.5 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.08.31 08:06:24 36.5365 28.7433 18.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.31 07:38:40 37.0860 28.4173 6.2 -.- 2.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.31 07:34:43 36.9975 28.4722 4.8 -.- 1.1 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.31 06:50:52 35.2253 26.3447 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.31 06:42:14 36.6320 29.1175 16.7 -.- 1.2 -.- FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.08.31 06:16:01 36.2583 28.9372 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel