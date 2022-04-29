30 Nisan elektrikler ne zaman gelecek? Esenyurt-Eyüp Sultan-Fatih-GOP-Kağıthane-Zeytinburnu elektrikler saat kaçta gelecek? (30 Nisan Cumartesi) Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. (BEDAŞ) internet sitesinden 30 Nisan Cumartesi günü elektrik kesintileri yaşanacak ilçeleri ve mahalleri paylaştı. Esenyurt Merkez Akça burgaz Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi ve Çınar Mahallesi'nde 30 Nisan'da elektrikler kesilecek. Peki 30 Nisan'da elektrikler ne zaman gelecek? Eyüpsultan Rami, Topçular Mahallesi'nde elektrikler 30 Nisan'da saat kaçta gelecek?

30 Nisan elektrikler ne zaman gelecek? Esenyurt-Eyüp Sultan-Fatih-GOP-Kağıthane-Zeytinburnu elektrikler saat kaçta gelecek? (30 Nisan Cumartesi) Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. (BEDAŞ) internet sitesinden 30 Nisan Cumartesi günü elektrik kesintileri yaşanacak ilçeleri ve mahalleri paylaştı. Esenyurt Merkez Akça burgaz Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi ve Çınar Mahallesi'nde 30 Nisan'da elektrikler kesilecek. Peki 30 Nisan'da elektrikler ne zaman gelecek? Eyüpsultan Rami, Topçular Mahallesi'nde elektrikler 30 Nisan'da saat kaçta gelecek?

BEDAŞ İstanbul'da 30 Nisan'da planlı kesintileri yayınladı. 30 Nisan Cumartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde elektrik kesintileri yapılacak saatler duyuruldu. Elektriği kesilen vatandaşlar elektriklerin ne zaman saat kaçta geleceğini merak ediyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

30 Nisan Esenyurt-Eyüp Sultan-Fatih-GOP-Kağıthane-Zeytinburnu elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 30/04/2022 00:00:00 - 30/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 19.YOL sk bölgelerinde 30/04/2022 00:00:00 - 30/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1405., 1415., 1429., 1430., 1431., 1432. sk bölgelerinde 30/04/2022 10:00:00 - 30/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk / GÜZELTEPE mah ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜZELTEPE, ORBAY sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME, KURU GIDA 10., KURU GIDA 11., KURU GIDA 12., KURU GIDA 14., KURU GIDA 15., KURU GIDA 16., KURU GIDA 9., REŞADİYE sk bölgelerinde 30/04/2022 10:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 30/04/2022 16:00:00 - 30/04/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk / NİŞANCA mah SOĞANAĞA CAMİİ sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLLABEY, MİTHATPAŞA, NUR, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TURANLI, UYSAL, İŞBAŞI sk bölgelerinde 30/04/2022 11:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 564., 567., 568., 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569/1., 648/2. sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 30/04/2022 09:30:00 - 30/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALKILIÇ, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, DİVAN, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN, GEYLANİ, GÖL, GÜLESER, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞSADA, HÜRMET, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KINIK, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NAMIK KEMAL, NANE, OKÇULAR, OZAN, PAŞAZADE, SELİM, SUADİYE, TELLİTURNAM, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÇATALTEPE, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞAH, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk bölgelerinde 30/04/2022 10:00:00 - 30/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN sk bölgelerinde 30/04/2022 10:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN sk bölgelerinde 30/04/2022 12:00:00 - 30/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/2., 27/4., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 27/9., 28/5., 28/6., 29/2., 29/3., 29/6., 29/7., 29/8., 64/1., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. .