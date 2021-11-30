30 Kasım (bugün) engelli ve hamileler izinli mi? Kamu personeli engelli memur ve hamile olanlar 1 Aralık'ta izinli mi?

30 Kasım (bugün) engelli ve hamileler izinli mi? Fırtına nedeniyle bir çok kentte hayat olumsuz etkilendi. Şu ana kadar en az 11 ilde de okullar 30 Kasım'da tatil edildi. Yaşanan fırtınada İstanbul'da maalesef can kayıpları da yaşandı. Lodosun etkisiyle başlayan fırtınada İstanbul Valiliği'nden önemli açıklamalar geldi. Valilik İstanbul'da engelli kamu personelleri ve hamile personellerin idari izinli sayılacağını açıkladı. Peki kamu personeli engelli memur ve hamile olanlar 1 Aralık'ta izinli mi? Engelliler ve hamileler ne zamana kadar izinli?

30 Kasım (bugün) engelli ve hamileler izinli mi? Fırtına nedeniyle bir çok kentte hayat olumsuz etkilendi. Şu ana kadar en az 11 ilde de okullar 30 Kasım'da tatil edildi. Yaşanan fırtınada İstanbul'da maalesef can kayıpları da yaşandı. Lodosun etkisiyle başlayan fırtınada İstanbul Valiliği'nden önemli açıklamalar geldi. Valilik İstanbul'da engelli kamu personelleri ve hamile personellerin idari izinli sayılacağını açıkladı. Peki kamu personeli engelli memur ve hamile olanlar 1 Aralık'ta izinli mi? Engelliler ve hamileler ne zamana kadar izinli?

Yer yer hızı 100 km/saat hıza ulaşan fırtına bir çok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan gfırtına nedeniyle van kayıpları da yaşandı. İstanbul Valiliği'nden ve bir çok ilin valiliğinden de fırtına sontası önemli kararlar alındı. Fırtına nedeniyle 11 ilde eğitime ara verildi.

30 Kasım (bugün) engelli ve hamileler izinli mi?

İStanbul Valiliği'nden hamile ve engelli kamu personelleri ile ilgili önemli bir karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

Kamu personeli engelli memur ve hamile olanlar 1 Aralık'ta izinli mi?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre kamudaki engelli ve hamile memurların idari izinleri sadece 30 Kasım için.

Hangi illerde okullar tatil edildi?

İstanbul Valiliği'nden gelen okullar tatil açıklamasının ardından peş peşe benzer açıklamalar geldi. İstanbul ile birlikte 11 ilde daha okullar tatil edildi. Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Sinop, Düzce ve Bartın'da da okullar 30 Kasım'da kapalı olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.