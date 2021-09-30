30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık? Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor?

SGK, vergi, KYK, Trafik cezası gibi devlete borcu olan vatandaşlar 2021 borç yapılandırma kapsamında borçlarının faiz yükünden kurtularak geniş taksit ile rahat ödeme imkanı yakaladı. Borç yapılandırmaya milyonlarca kişi başvurdu. Borç yapılandırmada son gün 30 Eylül 2021 olarak açıklandı. Başvurularını ve işlemlerini son güne bırakan vatandaşlar vergi dairlerinin 30 Eylül'de kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Peki Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor? 30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık olacak?

SGK, vergi, KYK, Trafik cezası gibi devlete borcu olan vatandaşlar 2021 borç yapılandırma kapsamında borçlarının faiz yükünden kurtularak geniş taksit ile rahat ödeme imkanı yakaladı. Borç yapılandırmaya milyonlarca kişi başvurdu. Borç yapılandırmada son gün 30 Eylül 2021 olarak açıklandı. Başvurularını ve işlemlerini son güne bırakan vatandaşlar vergi dairlerinin 30 Eylül'de kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Peki Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor? 30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık olacak?

Kamuya çeşitli alanlarda borcu olan milyonlarca vatandaş borç yapılandrıma başvurusu yaparak borçlarının ağır yükünden kurtuldu. 2021 yılında borç yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Eylül. Vergi borcunu ödemek isteyen ve borç yapılandırmadan faydalanmak isteyenler 30 Eylül'de vergi dairlereinin kaça kadar açık olduğunu merak ediyor.

30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık?

Borç yapılandırma kapsamında başvurularını son güne bırakan mükellefler başvurularını vergi dairesine gitmeden de yapabilir. Borç yapılandırma başvurları elektronik ortamda yapılabilir. Böylece koronavirüs salgını da göz önünde bulunudurularak kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olur.

Borç yapılandırma nasıl yapılır?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

2021 borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Devlete borcu olan vatnadaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusuile borçlarının ağır yükünden kurtulabilir. İşte yapılandırılan borçlar;

• Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması

• SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,

• Matrah ve Vergi Artırımı,

• İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,

• İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

• Pişmanlıkla Beyan,

• Davalı Borçların Sonuçlandırılması,

• Yeniden Değerleme,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi,

• Öğrenim ve katkı kredileri,

• Trafik İdari Para Cezaları,

• İdari Para Cezaları,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.