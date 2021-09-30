30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?
30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek? 30 Eylül Perşembe günü İstanbul'un bir çok ilçesinde ve bir çok mahallesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle sular kesildi. İstanbullular suların ne zaman geleceğini internetten araştırmaya başladı. Arnavutköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenler, Eyüpsultan, Küçük Çekmece, Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu, Üsküdar'da sular 30 Eylül'de kesildi. İşte 30 Eylül sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
2021-09-30 11:38:02
30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek? 30 Eylül Perşembe günü İstanbul'un bir çok ilçesinde ve bir çok mahallesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle sular kesildi. İstanbullular suların ne zaman geleceğini internetten araştırmaya başladı. Arnavutköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenler, Eyüpsultan, Küçük Çekmece, Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu, Üsküdar'da sular 30 Eylül'de kesildi. İşte 30 Eylül sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
İSKİ 30 Eylül'de yaşanan su kesintilerini ve suların ne zaman geleceğini sitesinden duyurdu. İşte 30 Eylül Perşembe suların geleceği saat..
30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah,Tayakadın Mah,Yeniköy Mah,Durusu Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Boyalık Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Taşoluk-Tayakadın 600 Mm İsale Hattında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cennet Mah,Beşyol Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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