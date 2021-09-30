30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?

30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek? 30 Eylül Perşembe günü İstanbul'un bir çok ilçesinde ve bir çok mahallesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle sular kesildi. İstanbullular suların ne zaman geleceğini internetten araştırmaya başladı. Arnavutköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenler, Eyüpsultan, Küçük Çekmece, Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu, Üsküdar'da sular 30 Eylül'de kesildi. İşte 30 Eylül sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...