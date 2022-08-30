30 Ağustos'ta Vatan Caddesi kapalı mı açık mı? Bugün Vatan Caddesi saat kaçta, ne zaman açılacak? Vatan Caddesi açıldı mı?

30 Ağustos'ta Vatan Caddesi kapalı mı açık mı? Bugün Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Vatan Caddesi açıldı mı? soruları pek çok sürücü tarafından soruluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak. İstanbulluların en çok kullandığı caddelerden olan Vatan Caddesi de trafiğe kapatılacak. Peki Vatan Caddesi 30 Ağustos'ta saat kaçta açılacak?

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos'ta pek çok ilimizde caddeler ve yollar gösteri nedeniyle trafiğe kapatılacak. İstanbul'da da kapalı olan yollar açıklandı. Yola çıkacak olan vatandaşlar en çok kullanılan Vatan Caddesi'nin kapalı mı yoksa açık mı olduğunu merak ediyor. 30 Ağustos'ta Vatan Caddesi kapalı mı açık mı? Bugün Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Vatan Caddesi açıldı mı? soruları yola çıkmak üzere olan sürücüler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

30 Ağustos'ta Vatan Caddesi kapalı mı açık mı?

30 Ağustos (Bugün) Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağı açıklandı. Vatan Caddesi'ne çıkan yollar bugün saat 06.30 itibariyle ekipler tarafından kapatıldı ve Vatan Caddesi'ne araç çıkışları durduruldu.

Bugün Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak?

Vatan Caddesi'nin kullanan sürücüler caddeninin ne zaman saat kaçta açılacağını merak ediyor. Vatan Caddesi'nin öğleden sonra 14.00'te açılması bekleniyor.

Vatan Caddesi açıldı mı?

Cadde henüz araç geçişlerine açılmadı. Kutlamaların ardından cadde hızlı bir şekilde trafiğe açılacak. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Vatan Caddesi (Adnan Menederes Bulvarı) hakkında

Vatan Caddesi, ya da resmî adıyla Adnan Menderes Bulvarı, İstanbul, Fatih İlçesi'nde, Aksaray Meydanı'nda, Valide Sultan Camii ile Topkapı surları arasında, eski Bayrampaşa Deresi vadisi boyunca kuzeybatı-güneydoğu yönünde doğrusal olarak uzanan cadde. Vatan Caddesi olarak bilinen yolun günümüzdeki adı Adnan Menderes Bulvarı'dır. Yaklaşık 2.5 km uzunluğunda olan Adnan Menderes Bulvarı 1956-1957'de, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in İstanbul'da giriştiği bir dizi imar operasyonu sonucunda Vatan Caddesi adıyla açılmış ve hizmete girmiştir. Caddede resmi bayram ve İstanbul'un Kurtuluşu günlerinde vali, belediye başkanı ve diğer resmi erkanın katılımıyla geçit töreni düzenlenmektedir.