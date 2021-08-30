Tatil olması nedeniyle AVM'de vakit geçirmek isteyen ve alışveriş yapmak isteyenler 30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı? Resmi tatillerde AVM'ler kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'ler uzun süre kapalı kalmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte AVM'ler açıldı. Resmi tatillerde çoğu devlet kurumu kapalı oluyor. Ancak AVM'ler için bu durum geçerli değil.

Tatil olması nedeniyle AVM'de vakit geçirmek isteyen ve alışveriş yapmak isteyenler 30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı? Resmi tatillerde AVM'ler kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'ler uzun süre kapalı kalmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte AVM'ler açıldı. Resmi tatillerde çoğu devlet kurumu kapalı oluyor. Ancak AVM'ler için bu durum geçerli değil.

Resmi tatillerde AVM'lere gtmek isteyenler AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak isteyen anne ve babalar alışveriş yapmak için AVM'lere gitmek istiyor. Peki 30 Ağustos'ta AVM'ler kapalı mı? Resmi tatillerde AVM'ler açık mı?

30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler açık olacak. AVM'ler koronavirüs tedbirleri ile uzun süre kapalı kalmıştı. Normalleşme süreci ile açılan AVM'ler vatandaşları ağırlamaya başladı.

AVM'ler resmi tatillerde açık mı?

AVM'ler resmi tatillerde açık oluyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çeşitli kısıtlamalar ile AVM'ler resmi tatillerde kapalı olmuştu. Normalleşmeye geçişle birlikte kısıtlamaların büyük çoğunluğu kalktı ve AVM'ler normal çalışma saatine döndü.

AVM çalışma saatleri

Tüm yasakların kalkmasıyla AVM çalışma saatleri de normale döndü. AVM'ler sabah saat 10.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

30 Ağustos resmi tatil mi?

Türkiye'de resmi tatiller arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı da bulunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.