30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler Zafer Bayramı'nda kapalı mı açık mı? 30 Ağustos'ta alışveriş merkezleri kaçta açılıp kaçta kapanıyor? 30 Ağustos Zafer bayramı ülkemizde milli bayramlar arasında yer alıyor ve bu günde çalışanlar izinli sayılıyor. 30 Ağustos'ta izinli olanlar AVM'de alışveriş yapmak ve gezintiye çıkmak istiyor. Peki 30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı?

30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler Zafer Bayramı'nda kapalı mı açık mı? 30 Ağustos'ta alışveriş merkezleri kaçta açılıp kaçta kapanıyor? 30 Ağustos Zafer bayramı ülkemizde milli bayramlar arasında yer alıyor ve bu günde çalışanlar izinli sayılıyor. 30 Ağustos'ta izinli olanlar AVM'de alışveriş yapmak ve gezintiye çıkmak istiyor. Peki 30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Büyük zaferin 100. yıl dönümünde etkinlikler devam ederken vatandaşlar izinli olmayı fırsat bilerek AVM'de sinema ve tiyatroya gidip alışveriş yapmak istiyor. Okulların da açılmasına sayılı günler kala 30 Ağustos'ta ailesiyle iyi bir vakit geçirmek isteyenler 30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı sorusuna yanıt arıyor.

30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'de uygulanan resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatilllerde AVM'ler kapalı değildir. AVM'ler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık olacaktır.

AVM'ler Zafer Bayramı'nda kapalı mı açık mı?

Resmi tatillerde pek çok kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu günde hastaneler, bankalar hizmet vermiyor. Ancak 30 Ağustıs'ta AVM'şer açık oluyor.

Resmi tatillerde AVM'ler açık mı?

Resmi tatillerde AVM'ler açıktır. AVM'ler geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında kapatılmıştı. Ancak 2022 yılında AVM'ler haftanın her günü ve resmi tatillerde açıktır.

AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM'ler genelde hafta içi her gün saat 10:00 ile saat 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AVM nedir?

Alışveriş merkezi (AVM), büyük ve orta büyüklükteki kentlerde çeşitli ürünlerin ve yaygın markaların satışı için genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası, çarşı kompleksi. Modern anlamda alışveriş merkezleri, şehirlerin hızla büyümesi ve kent merkezlerinin alışveriş için uzak kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu şeklinde de olabilir. Küçük alışveriş merkezi'nden boyut ve işlevsellikleri ile farklıdır. Alışveriş merkezleri mimari açıdan önemli yapılardı ve varlıklı müşterilerin hava koşullarından korunan alanlarda satın almalarını sağladı. .