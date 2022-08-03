30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos çalışma var mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kimlere tatil?

30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı dolayısıyla resmi kurum ve kuruluşların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu yıl salı günü kutlanacak olan Zafer Bayramına ilişkin detayları sizler için derledik. 30 Ağustos çalışma var mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kimlere tatil? İşte detaylar...

Zafer Bayramı dolayısıyla resmi kurum ve kuruluşların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu yıl salı günü kutlanacak olan Zafer Bayramına ilişkin detayları sizler için derledik. 30 Ağustos çalışma var mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kimlere tatil? İşte detaylar...

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağutos resmi tatil olarak kutlanıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle arefe günü, yani 29 Ağustos gününün de tatil olması bekleniyor. Fakat 29 Ağustos Pazartesi günü tatil değil.

30 Ağustos çalışma var mı?

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 1935 yılında bu gün resmi tatil ilan edilmişti. Dolayısıyla 30 Ağustos 2022 Salı günü kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışma olmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kimlere tatil?

Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Dolayısıyla her resmi kurum ve kuruluş, kapalı olacak.