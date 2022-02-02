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TIMETURK / GENEL / 3 üniversite öğretim üyesi ve personel alacak

3 üniversite öğretim üyesi ve personel alacak

Trabzon Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi öğretim üyesi ve personel alımı için ilan yayımladı.

2 Saat Önce
2022-02-02 08:53:14
3 üniversite öğretim üyesi ve personel alacak

Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 50 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı(na başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 10 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna

yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sok., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.02.2022

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 15.02.2022

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro
Sayısı

İlan Özel Şartı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Spor Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını yapmış olmak.

REKREASYON

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

DOÇENT

1

Klinik Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

HAVACILIK YÖNETİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İşletme Yönetimi Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

PROFESÖR

1

Gıda Bilimleri, Turizm, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak.

DOÇENT

1

Gıda Bilimleri, Turizm, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojileri, Turizm İşletmeciliği alanlarından birinde Doktorasını yapmış olmak.

Biruni Üniversitesi'ne 20 öğretim Üyesi alınacak (1)

İstanbul Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 20 öğretim üyesinin alınacağı açıklandı.

İlan Başlama Tarihi : 01.02.2022

İlan Bitiş Tarihi : 15.02.2022

FAKÜLTE

BÖLÜM /

PROGRAM

ANABİLİM DALI /

BİLİM DALI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO UNVANI

KADRO

SAYISI

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Bölümü

Ağız, Diş ve Çene

Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktorasını yapmış

olmak veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene

Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktorasını yapmış olmak veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri

puana sahip olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

2

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri Bölümü

Farmasötik

Toksikoloji

Farmasotik Toksikoloji alanında doktorasını yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Eczacılık Meslek

Bilimleri Bölümü

Farmasötik Kimya

Farmasotik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri

puana sahip olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Temel Eczacılık

Bilimleri Bölümü

Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasotik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri

puana sahip olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri

puana sahip olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Hemşirelik alanında doktorasını yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup tıp alanlarından birinde uzmanlık

eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce)

Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri

puana sahip olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik (İngilizce)

Hemşirelik alanında doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri

puana sahip olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri

puana sahip olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji veya Dil Konuşma Terapisi alanlarından birinde

doktorasını yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Kadın Hastalıkları

ve Doğum

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kadın Hastalıkları ve

Doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Üroloji

Üroloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Nöroloji

Nöroloji veya Çocuk Nörolojisi alanında doçentlik

unvanına sahip olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Radyoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Radyoloji alanında

uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji

alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Biyokimya alanında

uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

2

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Biruni Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alıyor (2)

Yine Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 7 öğretim görevlisinin alınacağı açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.” denildi.

Duyuru Başlama Tarihi : 01.02.2022

Son Başvuru Tarihi : 15.02.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.02.2022

Sınav Giriş Tarihi : 18.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.02.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

FAKÜLTE

BÖLÜM / PROGRAM

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ALES PUAN TÜRÜ

YDS/ EŞDEĞERİ

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Hemşirelik alanında lisans ve tezli yüksek

lisans mezunu olmak.

Öğretim

Görevlisi

1

SAY-70

-

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri

Kimya alanında lisans mezunu olmak ve

Biyokimya alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

1

SAY-70

-

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

(İngilizce)

Hemşirelik alanında lisans ve tezli yüksek

lisans mezunu olmak.

Öğretim

Görevlisi

1

SAY-70

85

Rektörlük

Yabancı Diller

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans mezunu

olmak.

Öğretim Görevlisi

4

SOZ-70

85

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI

* Başvuru Dilekçesi ve Formu

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* 2 adet Fotoğraf

* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

* Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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