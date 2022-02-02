3 üniversite öğretim üyesi ve personel alacak

Trabzon Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi öğretim üyesi ve personel alımı için ilan yayımladı.

Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 50 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı(na başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 10 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna

yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sok., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.02.2022

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 15.02.2022

Fakülte Bölüm Unvan Kadro

Sayısı İlan Özel Şartı SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Spor Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını yapmış olmak. REKREASYON DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını yapmış olmak. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) DOÇENT 1 Klinik Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak. HAVACILIK YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İşletme Yönetimi Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak. SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROFESÖR 1 Gıda Bilimleri, Turizm, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak. DOÇENT 1 Gıda Bilimleri, Turizm, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojileri, Turizm İşletmeciliği alanlarından birinde Doktorasını yapmış olmak.

Biruni Üniversitesi'ne 20 öğretim Üyesi alınacak (1)

İstanbul Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 20 öğretim üyesinin alınacağı açıklandı.

İlan Başlama Tarihi : 01.02.2022

İlan Bitiş Tarihi : 15.02.2022

FAKÜLTE BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİM DALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktorasını yapmış olmak veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktorasını yapmış olmak veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 2 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Toksikoloji Farmasotik Toksikoloji alanında doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Farmasotik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Farmasötik Mikrobiyoloji Farmasotik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Hemşirelik alanında doktorasını yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup tıp alanlarından birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) Hemşirelik alanında doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını yapmış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji veya Dil Konuşma Terapisi alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Üroloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Profesör 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Nöroloji veya Çocuk Nörolojisi alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Profesör 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 2

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Biruni Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alıyor (2)

Yine Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 7 öğretim görevlisinin alınacağı açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.” denildi.

Duyuru Başlama Tarihi : 01.02.2022

Son Başvuru Tarihi : 15.02.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.02.2022

Sınav Giriş Tarihi : 18.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.02.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

FAKÜLTE BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİM DALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI ALES PUAN TÜRÜ YDS/ EŞDEĞERİ Meslek Yüksekokulu Anestezi Hemşirelik alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 SAY-70 - Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Kimya alanında lisans mezunu olmak ve Biyokimya alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 SAY-70 - Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) Hemşirelik alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 SAY-70 85 Rektörlük Yabancı Diller İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 4 SOZ-70 85

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI

* Başvuru Dilekçesi ve Formu

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* 2 adet Fotoğraf

* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

* Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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