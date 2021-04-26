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3 mayıstaki sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edildi?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma ile 3 mayısta sınav olması beklenen milyonlarca öğrencinin sınavları da ileri tarihe ertelendi. Peki 3 mayıstaki sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları hangi tarihte yapılacak? Sınavlar iptal mi edildi?

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Google News - Timeturk
26.04.2021 20:35:01
3 mayıstaki sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edildi?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma ile 3 mayısta sınav olması beklenen milyonlarca öğrencinin sınavları da ileri tarihe ertelendi. Peki 3 mayıstaki sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları hangi tarihte yapılacak? Sınavlar iptal mi edildi?

Cumhurbaşkanı erdoğan 3 hafta süre için Türkiye genelinde tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Erdoğan öğrencileri de yakından ilgilendiren kararları açıkladı. Tam kapanma ile 3 mayısta sınav olmayı bekleyen milyonlarca öğrencinin sınavları da ertelendi. Peki 3 mayıstaki sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edildi?

3 mayıstaki sınavlar ne zaman yapılacak?

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek." dedi. Geişmelerden sonra öüğrenciler ve veliler yeni sınav tarihini araştırmaya başladı.

3 mayıstaki sınavlar ne zamana ertelendi? 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam kapnma sonrası flaş bir açıklama geldi. MEB 3 mayısta yapılması planlanan sınavlar ne zamana ertelendiğini duyurdu.  MEB'den yapılan açıklama şöyle; Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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