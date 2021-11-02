3 Kuruş 1. bölüm tek parça izle | Üç Kuruş birinci bölüm donmadan-takılmadan izle

3 Kuruş 1. bölüm tek parça izle | Show TV ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başladı. Çukur havasının alındığı dizi izleyiciler tarafından beğenildi. Aksiyon, dram ve polisiye türündeki Üç Kuruş dizisi izleyicileri ekran başına bağlamayı başardı. 3 Kuruş'un 1. bölümünü çeşitli nedenlerden dolayı televizyondan izleyemeyenler dizinin ilk bölümünü internetten izlemek için 'Üç Kuruş birinci bölüm donmadan-takılmadan izle' seçeneğini araştırıyor. Üç Kuruş dizisi kesintisiz-HD-tek parça olarak internetten izlenebilir.

3 Kuruş 1. bölüm tek parça izle | Show TV ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başladı. Çukur havasının alındığı dizi izleyiciler tarafından beğenildi. Aksiyon, dram ve polisiye türündeki Üç Kuruş dizisi izleyicileri ekran başına bağlamayı başardı. 3 Kuruş'un 1. bölümünü çeşitli nedenlerden dolayı televizyondan izleyemeyenler dizinin ilk bölümünü internetten izlemek için "Üç Kuruş birinci bölüm donmadan-takılmadan izle" seçeneğini araştırıyor. Üç Kuruş dizisi kesintisiz-HD-tek parça olarak internetten izlenebilir.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları paylaştığı Üç Kuruş dizisi Show TV'de başladu.1 Kasım Pazartesi günü ilk bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosu bakımından dikkatleri üzerine çeken dizinini 1. bölümü milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin ilk bölümünü izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler internetten 3 Kuruş 1. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. Dizinin 1. bölümünü kesintisiz olarak Show TV'nin resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 3 Kuruş 1. bölümü kesintisiz, donmadan ve tek parça izleyebilirsiniz.

Üç Kuruş konusu

Üç Kuruş dizisinin başrollerinde Kartal rolünde Uraz Kaygılaroğlu, Efe rolünde Ekin Koç ve İrfan rolünde Diren Polatoğulları oynuyor. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak, Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş dizisi bir roman mahallesinde geçiyor. Bu Roman mahallesinin adı ise Çıngıraklı. Sert kuralları olan ancak renkli bir yaşamı olan Çıngıraklı'nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca dizinin ana konusunu oluşturuyor. Yaşanan bir cimnayet sonrası Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir. İZleyiciler dizide geçen Çıngıraklı ahallesinin nerede olduğunu gerçekte olup olmadığını merak da etmeye başladı. Peki Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş diziei nerere dçekiliyor?

Üç Kuruş oyuncuları

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.