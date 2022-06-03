3 kız kardeş babalarını öldürdü! Ortaya çıkan detaylar ise şoke etti

2018 yılında tüm dünyayı ayağa kaldıran bir cinayet işlendi, 3 kız kardeş birlikte hareket ederek babalarını öldürdü. 4 yıldır devam eden davada babayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise şoke edecek cinsten.

Tarihler 27 Temmuz 2018 gününü gösteriyordu. Öğleden sonra 15.00 sıralarında 57 yaşındaki Mikhail Khachaturyan üç kızı Krestina, Angelina ve Maria'yı azarlamaya başladı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler döneminden kalma bir konutta yaşayan baba ve kızları o gün oldukça gergin dakikalar yaşadılar. Kavga aslında basit bir sebepten, evin dağınıklığından çıkmıştı ancak Mikhail Khachaturyan 2015 yılında karısı kendisinin terk ettiğinden beri kızlarına zulüm ediyordu.

O öğleden sonra evde yaşananları kızlar güvenlik görevlilerine anlattı. Bu nedenle daha da sinirlenen baba Khachaturyan, kızlarını sadistçe cezalandırdı. Her birini tek tek odaya çağırarak, küfretti ve yüzlerine biber gazı sıktı. 19 yaşındaki en büyük kız kardeş Krestina, spreyden etkilenerek boğulurcasına öksürmeye başladı. Kız kardeşleriyle paylaştığı yatak odasına dönen Krestina, yatağa yığıldı ve bilincini kaybetti. Üç kardeşten en küçüğü olan 17 yaşındaki Maria ise daha sonra bu anı “bardağı taşıran son damla” olarak nitelendirecekti.

Krestina akşam 19.00'dan sonra ağlayarak uyandı. Oturma odasına koşarken, Angelina ve Maria'nın babalarıyla mücadele ettiğini gördü. Kız kardeşlerinin tehlikede olduğunu düşünen Krestina, yakınındaki masanın üzerinden duran biber gazını kaptığı gibi babasının yüzüne sıktı. Maria ve Angelina da babalarının arabasından aldıkları bir av bıçağı ve çekiçle ona saldırdı. Biber gazının etkisiyle şaşkına dönen ve aldığı darbelerle hızla kan kaybeden Khachaturyan, kaçmak istedi ama daire kapısının önünde yere yığıldı. Soruşturmayı yürüten polislerin ifadesine göre, 18 yaşındaki ortanca kızı Angelina işte o anda bıçağı yere düşen babasının kalbine sapladı.

Üç kız kardeş babalarının kendilerine kötü davrandığını söylerken, diğer aile üyeleri kızları yalan söylemek ve babalarının mirasına konmak istemekle suçluyordu. Babalarını öldürdüklerini kabul eden kardeşler de yıllarca cinsel istismar, dayak ve işkenceye maruz kaldıklarını söylediler ve buna ait görüntüler olduğunu iddia ettiler. Khachaturyan'ın avukatı Olga Khalikova ise tüm bu iddialara itiraz ettiklerini açıkladı. Khalikova, "Kızların cinsel istismarını doğrulayan hiçbir biyolojik iz yok ve olamaz" diyerek şöyle konuştu: "Kızların babalarının cep telefonuna erişimi vardı ve uygunsuz videoları kendileri göndermiş olabilirler. Davada soruşturma görevlilerinin işi bu videoyu gönderen kişinin Mikhail Khachaturyan olduğunu kanıtlamaktı ancak bu yapılmadı."

Avukat Mari Davtyan da yapılan muayenelerinde, babanın kızlarına uyguladığı şiddeti doğruladığını dile getirdi. Uzmanlar ise 2014 yılından bu yana kız kardeşlerin her birinin istismara uğradığını ve buna bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı yönünde bilgi verdi. Şu anda iki abla cinayetle suçlanırken, Maria babasının öldürüldüğü anda akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle hapis yerine bir akıl hastanesine yatırılacak. Rusya'nın saygın tıp merkezlerinden birinde görevli psikiyatri uzmanları da Khachaturyan'ın kız kardeşlere işkence yaptığını ve onları kendi kontrolü altında tuttuğunu ifade ediyor. Rus mahkemesi ise yakın zamanda davada kız kardeşlerin beraat edip etmeyeceklerine karar verecek.

Kaynak: milliyet.com.tr