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TIMETURK / GENEL / 3. kattan düşmüştü! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

3. kattan düşmüştü! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren (53) önceki akşam misafirliğe gittiği Sancaktepe’deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-08-15 14:35:38
3. kattan düşmüştü! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren (53) önceki akşam misafirliğe gittiği Sancaktepe'deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gürel'in ölüm nedeni belli oldu.

Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.

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