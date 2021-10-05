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TIMETURK / GENEL / 3 ilin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

3 ilin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-10-05 10:16:21
3 ilin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı yağmur, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 24, Ağrı'da 19, Iğdır ve Erzincan 17, Erzurum'da 13, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 9 derece olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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