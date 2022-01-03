3 haftada 15 kilo verdiren 8 saat diyeti nasıl yapılır?

8 saat yemek yiyip 16 saat boyunca hiçbir şey yemeden midenizi dinlendirme mantığı üzerine kurulu 8 saat diyeti aralıklı oruç diyetinin (intermittent fasting) bir türüdür. Peki 8 saat diyeti nasıl yapılır? 8 saat diyeti zayıflamaya yardımcı olur mu? 8 saat diyeti kaç kilo verdirir? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...



Aralıklı oruç son zamanlarda oldukça popüler olan başarılı bir beslenme tarzı. Aralıklı oruçta gün içerisinde belli saatlerde yemek yeme ve kalan saatlerde hiçbir şey yememeye dayalı bir beslenme çeşididir.

Aralıklı oruçta yemek yeme işi 8 saatle sınırlandırılır. Bu diyet, temel olarak yediklerinizi değil yediğiniz zamanı kısıtlar. 8 saat boyunca istediğiniz yiyecekleri tükettikten sonra 16 saat oruç tutulur ve bu sürede vücut dinlenir, kendini onarır ve kalorileri yakar. Böylelikle hızlı bir şekilde kilo verilir. 8 saat diyetiyle 3 hafta içerisinde 15 kilo verilebileceği iddia edilmektedir.

8 saat diyeti vücudunuzu resetleme şansı verir. Yemek yemeye sınırlı bir süre ayırmak vücudunuza kalori yakabilmek için yeterli zaman vermenize şans tanır. 8 saat yemek yiyip 16 saat aç kalınınca hücrelerimizdeki enerji kaynağı olan mitokondriyanın fonksiyonu uyarılır. Bu sayede yenilenme hormonları en üst düzeye çıkar ve düşük kalorili diyetlerin sebep olduğu hücre içi hasar ortadan kalkar. Sık sık yemek yediğimizde ise vücuda devamlı olarak glikojen depolanır ve glikojen rezervi hiç tükenmediği için vücut enerji için yağ yakmayı unutur, yalnızca glikojeni yakmak için uğraşır. 8 saat diyeti enerji için yağ yakmayı sağlar ve bu sayede kişi kısa sürede kilo kaybedebilir.

8 saat diyeti nasıl yapılmalı?

8 saat diyetinde diğer diyetlerde olduğu gibi tek bir diyet listesi yoktur. Bu diyette istediğinizi, istediğiniz miktarda yiyebilirsiniz. Fakat yalnızca 8 saatlik süre içerisinde. 16 saat boyunca ise ağzınıza tek bir lokma dahi koymamanız ve vücudunuza yağ yakmak için ihtiyacı olan vakti tanımanız gerekir.

Saat aralıklarının nasıl olacağı size kalmış. İsterseniz saat 09.00 – 17.00 arasında veya 10.00 – 18.00 arasında yapabilirsiniz. Meyveler ve sebzeler, yüksek lifli tahıllar, sağlıklı yağlar ve yağsız proteinleri beslenmenize dahil etmeye, gün içerisinde bol bol su içmeye özen göstermeniz gerekir. Bu diyetten sonuç alabilmek için üç hafta boyunca düzenli bir şekilde yapmanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.